Vorstandsneuwahlen der Kreisgruppe Würzburg

Am 1. Februar fand die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes statt. Der Einladung in den Gemeindesaal der Gethsemanekirche folgten 45 Mitglieder. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen begann die Versammlung mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans Werner Bell. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder folgte der Bericht des Vorsitzenden über die Tätigkeiten in der Kreisgruppe während der letzten vier Jahre. Den Kassenbericht für das Jahr 2019 trug Kassenwartin Monika Flagner vor. Die ordnungsgemäße Kassenführung wurde durch die beiden Kassenprüferinnen Dr. Gerda Müller-Fleischer und Roselinde Mieskes bestätigt. Auf ihren Vorschlag hin wurde der Vorstand von der Versammlung für seine Tätigkeit entlastet.

Für langjährigen, wiederholten Einsatz und Engagement im Vereinsleben wurden Ehrungen und Dank ausgesprochen: Erna Markel (29 Jahre im Vorstand als Kassierin tätig), Marianne Brotea (zwölf Jahre im Vorstand als Schriftführerin tätig), für acht Jahre Tätigkeit im Vorstand: Norbert und Roselinde Mieskes, Hans-Erwin Binder, Johann Szegedi, Willi Roth. Für langjährigen Einsatz und Mithilfe: Katharina Bell, Michael Feierabend, Andreas Flagner, Otmar Schall, Michael und Gerlinde Wolff, Simon Fleischer, unsere „Griller" beim Peter und Paul-Fest: Hermann, Fred, Rolf und Tibi. Der stellvertretende Vorsitzende Daniel Flagner sprach die Ehrung und den Dank Hans Werner Bell, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Würzburg, für 40 Jahre Tätigkeit im Verein und in der Vorstandschaft aus. Der neue Vorstand der Kreisgruppe Würzburg, avon links nach rechts: Monika Flagner, Dr. Gerda Müller-Fleischer, Roselinde Mieskes, Norbert Mieskes, Adelheid Roth, Hans Werner Bell (Vorsitzender), Hans-Erwin Binder, Marianne Brotea, Daniel Flagner, Christine Durst, Christa Zahn, Dr. Andreas Roth (stellvertretender Bundesvorsitzender, Wahlleiter). Auf dem Bild fehlt Katharina Mantsch. Anschließend übernahm Dr. Andreas Roth, stellvertretender Bundesvorsitzender, die Wahlleitung. Es war uns eine besondere Freude, dass vier neue Mitglieder sich für die Mitarbeit im Vorstand und für andere Aufgaben bereit erklärten: Adelheid Roth, Christa Zahn, Christine Durst und Katharina Mantsch. Das Ergebnis der Wahl stellen wir Ihnen hier vor. Vorstand: Hans Werner Bell (Vorsitzender), Daniel Flagner und Adelheid Roth (Stellvertretende Vorsitzende), Marianne Brotea (Schriftführerin), Monika Flagner (Kassenwartin); Referate: Christa Zahn (Kultur), Norbert Mieskes (Internet, EDV, Soziale Medien), Hans-Erwin Binder (Soziale Aufgaben, Besondere Aufgaben); Rechnungsprüferinnen: Roselinde Mieskes und Dr. Gerda Müller-Fleischer; Stellvertretende Rechnungsprüferinnen: Christine Durst und Katharina Mantsch; Delegierte für den Verbandstag: Hans Werner Bell, Daniel Flagner. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wollen für Sie, liebe Mitglieder und Freunde, gern tätig sein und den Verein nach außen vertreten. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung! Herzlichen Dank auch für Ihre Kuchenspenden!

Schlagwörter: Kreisgruppe, Würzburg, Bayern, Vorstand, Wahlen

