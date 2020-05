Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim: Hoffen auf ein besseres ­Leben nach Corona

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, wir erleben gerade besondere Zeiten, die besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern. In allen Vereinen werden die Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. So auch in der Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim. Bis auf weiteres werden alle Veranstaltungen abgesagt.

Gute Stimmung beim Grillfest 2019 der Kreisgruppe Schweinfurt - Gochsheim. In diesem Jahr muss das Fest wegen Corona abgesagt werden. Foto: Gustav Weber

Das Grillfest verschieben wir in den September. Für die Mitgliederversammlung mit den Neuwahlen wird der Spätherbst anberaumt, allerdings unter Vorbehalt weiterer Entwicklungen.Wir treffen kaum noch Leute unterwegs, und wenn, dann bleiben wir mit Abstand kurz stehen, wechseln schnell ein paar Worte und eilen weiter. Ob beim Bäcker, Metzger oder in der Apotheke, überall achten wir darauf, Nähe zu vermeiden, und versuchen, die Räume schnellstmöglich zu verlassen. Die Innenstädte verwaisen, die Märkte haben spärliche Kundschaft. Das gemütliche Sitzen in der Sonne bei einem leckeren Eis oder Bier ist nur vereinzelt machbar. In Funk und Fernsehen werden wir immer wieder darauf hingewiesen, jeden persönlichen Kontakt zu vermeiden, um unserer Gesundheit willen und auch um andere nicht zu gefährden. Ein großer Bereich des gesellschaftlichen Lebens wurde in verschiedene Medien verlagert. Viele Menschen arbeiten von zu Hause, die Kinder lernen fast nur noch am Laptop, Gottesdienste werden in fast leeren Kirchen über Video festgehalten und sind im Netz abrufbar. Konzerte, Ausstellungen usw. kann man streamen, downloaden etc. Sportveranstaltungen finden vor leeren Rängen statt. Diese virtuelle Welt ist weder ansteckend noch gefährlich. Sie bietet ein sehr großes Potential an Kontaktmöglichkeiten und an Informationen.Und dennoch, diese Welt riecht nicht, man schmeckt sie nicht, sie hat bunte Farben, aber sie leuchten nicht so kräftig wie die echten, man kann sie nicht ertasten. Ein Konzert virtuell zu erleben, ist auch sehr schön, aber der Besuch eines Konzertes oder Theaters ist weit mehr als das Spektakel, es berührt unsere Seelen. Es wird langsam ruhig um uns herum. Die Telefongespräche, anfangs zuhauf, sie werden weniger. Wir üben diesen Abstand täglich, wir üben es, keine Hand mehr zu reichen, nicht mehr zu fragen, wie es unserem Gegenüber geht. Wir können es immer besser: Menschen umgehen, Platz machen, nicht zu nahe treten. Die lauernde Bedrohung wird uns täglich vor Augen geführt und es tauchen immer wieder neue Zahlen in den Nachrichten auf, die ganz schrecklich wirken. Es ist tatsächlich sehr traurig, wenn man sich umsieht, wie mächtig so ein elender Virus sein kann. Wie er um sich greift, immer mehr Terrain gewinnt und schicksalhaft in das Leben der Menschen eingreift. Ja, sogar viele Familien von Grund auf verändert.Aber in Gedanken suchen wir die Nähe zu unseren Mitmenschen. Das Wort „Danke“ sprechen wir öfters aus. Mit den Fehlern unsern Mitmenschen sind wir etwas nachsichtiger geworden. Wir zünden Kerzen an in Gedanken an die vielen Helfer in den Krankenhäusern und in den Heimen. Wir empfinden Mitgefühl mit den Kranken, Leidenden und deren Familien.Es wächst das Bedürfnis, mit den Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, mit dem Nachbarn auf einer Bank zu sitzen, zusammen mit Freunden zu grillen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Schön wäre es, wieder Kindergeschrei vom Spielplatz zu hören. Die Freiheit, irgendwohin zu fahren oder zu fliegen, um Neues zu entdecken, einfach so.All diese Freiheiten waren uns bis zum Monat März so gar nicht bewusst. Es waren Selbstverständlichkeiten, die man nicht so einfach aufgibt. All diese Sachen müssen wir uns mühsam wieder zurückerobern, Schritt für Schritt und mit der gebotenen Vorsicht. Und genau das werden wir tun. Passt auf euch auf, übt euch in Geduld und vor allem bleibt gesund.

Annemarie Weber