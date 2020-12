18. Dezember 2020

Kreisgruppe Rastatt: Die Feiertage schenken uns Hoffnung

Nach der kurzen Entspannung in den Sommermonaten sind die Corona-Fallzahlen wieder gestiegen. Und so müssen wir nun leider auch auf unsere stets so besinnliche Advents- und Weihnachtsfeier verzichten. Wir vermissen den festlichen Rahmen, den Gottesdienst, die Klänge der „Karpatenländer Musikanten“, das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, das gemütliche Beisammensein, die Bescherung der Kinder und der Senioren, die Rückschau auf das abgelaufene und die Vorschau auf das kommende Jahr. Die einsame Rückschau stimmt uns diesmal traurig, denn unser Vereinsleben war 2020 weitgehend lahm gelegt. Es gab keine größere Veranstaltung, keine Mitgliederversammlung mit Wahlen. Auch sind 2020 vier unserer Mitglieder für immer von uns gegangen. In unserer Erinnerung werden sie weiterleben.

Weihnachtskarte der Kreisgruppe Rastatt (Vorderseite). Gestaltung: Regina Kartmann und Uwe Schuster Eine Vorschau auf 2021 ist zurzeit noch gar nicht möglich. Wir alle sind gespannt, welche unserer gewohnten Veranstaltungen im kommenden Jahr möglich sein werden und wann wir z.B. die Proben für die Aufführung des Lustspiels „Die Brieffreundinnen“ wieder aufnehmen können. Da wir uns in der Adventszeit nicht persönlich treffen dürfen und feiern können, haben wir diesmal unsere guten Wünsche auf einer Postkarte festgehalten, für jedes einzelne Mitglied unserer Kreisgruppe. Das war eine Initiative unserer stellvertretenden Vorsitzenden Regina Kartmann. Was bringen uns die Feiertage in Zeiten der Pandemie? Vor allem glauben wir, dass sie uns Hoffnung und Zuversicht schenken, Hoffnung auf eine Zeit nach Corona, in der wir unsere siebenbürgische Gemeinschaft wieder in vollem Umfang leben und pflegen können.



Wir sind dankbar, dass wir durch die Siebenbürgische Zeitung die Verbindung zu unseren Landsleuten, zur alten und zur neuen Heimat aufrecht erhalten können und Nachrichten und Neuigkeiten erfahren. Und nun heißt es: Weihnachten – Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Danke sagen möchten wir Ihnen, allen unseren Mitgliedern und Freunden, im zu Ende gehenden Jahr für das große Vertrauen und die ungebrochene Treue. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz schwierigen Zeiten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! Zum Jahreswechsel wünschen wir Stille für den Blick nach innen – und fürs kommende Jahr viel Glück, Gesundheit und Erfolg! Und natürlich wünschen wir auf diesem Wege auch unseren elf Mitgliedern, die in der Advents- und Weihnachtszeit Geburtstag haben, viel Freude im Kreise ihrer Lieben. Alles erdenklich Gute wünschen wir auch Herrn Rolf Höchsmann, dem ältesten unserer Mitglieder, der während seiner beruflichen Laufbahn als Lehrer viele Schulklassen entscheidend mitgeprägt hat und der sich viele Jahre lang mit großem Engagement für eine fruchtbringende Arbeit und den guten Ruf unserer Kreisgruppe eingesetzt hat. – Wir brauchen weiterhin Geduld und wünschen uns, dass möglichst bald wieder ein normales, erfolgreiches Verbandsleben möglich sein wird. Johann Krestel

