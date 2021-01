Kreisgruppe Herten: Weihnachtsgruß mit „süßen“ Bildern

Da unsere traditionelle Weihnachtsfeier nicht stattfinden konnte, wurden dieses Mal Weihnachten und unsere weiteren Traditionen auf neue Art und Weise verknüpft: Alle Mitglieder bekamen unseren typischen Weihnachtsgruß zusammen mit leckeren Fotokeksen, auf denen Ausstellungsstücke aus unserer Heimatstube abgebildet waren. Wir freuen uns, dass wir so zumindest ein wenig miteinander verbunden sein konnten!

Der Weihnachtsgruß an die Mitglieder der Kreisgruppe Herten war mit leckeren Fotokeksen verbunden. Foto: Karin Roth

Frauengruppe: Gruß mit Pfefferkuchen

Weihnachtsfeier der Tanzgruppe

Online-Weihnachtsfeier der Siebenbürger Volkstanzgruppe. Foto: Karin Roth

Heimatstube digitalisiert

Mit einem besonderen Adventsgruß meldete sich unsere Frauengruppe bei ihren Mitgliedern. Für jede Frau gab es einen liebevoll dekorierten Lebkuchen mitsamt dem lustigen Gedicht „Der Pfefferkuchenmann“. Auch eine Anleitung zum Nachbacken war beigelegt - und natürlich ein herzlicher Weihnachtsgruß sowie die besten Wünsche für ein gesundes und entspanntes Jahr 2021.Zu einer Online-Weihnachtsfeier hatte die Siebenbürger Volkstanzgruppe eingeladen. Im Namen des Vorstandes begrüßten Tim Holzträger und Karina Hermann die zahlreich zugeschalteten Mitglieder herzlich. Josi Struckmeier hatte eine sehenswerte Bildershow vorbereitet. Der Anteil der Fotos aus diesem Jahr war naturgemäß gering, umso interessanter waren die Erinnerungen aus den vergangenen Jahren. Für den weiteren Verlauf hatten Josi Struckmeier und Nicola Leese ein Spiel vorbereitet: „Wer bin ich“ wurde als Gruppenspiel in mehreren Kleingruppen geraten. Dafür wurden die Teilnehmer*innen in verschiedene Chats aufgeteilt, in denen sie Fragen vorbereiteten, mit deren Hilfe sie ergründen wollten, wer sie waren: Der „Weihnachtsmann" und andere Figuren mussten unter allgemeiner Heiterkeit erraten werden. Schnell ging der offizielle Teil der Weihnachtsfeier vorbei. Zum Abschluss wünschte Karin Roth im Namen der Kreisgruppe allen ein frohes Fest und ein gesundes Jahr 2021. Noch bis in die Nacht wurde geklönt und gelacht: Das Treffen war eine willkommene Gelegenheit, alle Freunde wieder zu sehen.Mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail hat die „Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen“ große Teile der Siebenbürger Heimatstube in Herten digitalisiert - die Internetseite des vom Land NRW geförderten Projektes „Virtuelle Heimatsammlungen“ ( www.heimatsammlungen.de ) ist pünktlich zum Jahreswechsel freigeschaltet worden. Auf diesem Wege soll die Kultur der deutschen Vertriebenen einer breiten Öffentlichkeit nahe gebracht werden. Insbesondere ist es Ziel, die jüngere Generation über die früheren deutschen Ostgebiete zu informieren. Die digitale Erfassung und die virtuelle Präsentation von ausgewählten Exponaten ist ein großartiger Erfolg und es haben bereits weitere Bundesländer Interesse daran gezeigt, dieses Projekt durch die Kulturstiftung auch in ihren Ländern umzusetzen. Die meisten Texte sind bereits abgeschlossen und hervorragend umgesetzt, die letzten Feinschliffe werden Anfang 2021 vorgenommen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Projekt unterstützt haben!

KR