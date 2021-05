Muttertagsgottesdienst in Ingolstadt

Bereits zum zweiten Mal fand der Muttertagsgottesdienst der Kreisgruppe Ingolstadt digital statt. Es ist schade, dass wir nicht alle gemeinsam diesen ergreifenden Gottesdienst erleben konnten, andererseits bin ich sehr dankbar, dass so viele Leute mit Hilfe der neuen Medien die Möglichkeit hatten, mit uns zu feiern.

Katharina Kraus und ihre Mutter Susanna Lienerth sangen „Motterharz“ bei der Muttertagsfeier in Ingolstadt. Fotos: Ingeborg Binder

Die Hauptdarsteller der Muttertagsfeier in Ingolstadt.

Für die anwesenden Eltern und den Vorsitzenden Manfred Binder waren die strahlenden Kinder und Schüler in ihren Trachten bei der Aufzeichnung ein ungewöhnlicher, aber zugleich erfreulicher Anblick.Die Aufnahmen fanden in der menschenleeren St.-Matthäus-Kirche in Ingolstadt statt. Herzlichen Dank an Dekanin Gabriele Schwarz, die uns wieder zur Seite stand, an Sebastian Schäfer, der die Aufnahmen gemacht hat, und an das Dekanat Ingolstadt, das uns diese Plattform zur Verfügung stellte. Radio Siebenbürgen hat den Gottesdienst am Muttertag übertragen. Danke!Mit dem „Festlichen Choral“ eröffnete die verkleinerte Siebenbürger Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes den feierlichen Gottesdienst. Das Gänsehautgefühl breitete sich spürbar aus. „Unter allen guten Gaben, die uns Gott der Herr beschert, sei uns die besonders wert, dass wir fromme Mütter haben“, sangen Katharina Kraus und ihre Mutter Susanna Lienerth und berührten damit nicht nur die Herzen der Mütter. In die Welt der Klassik entführte uns Debora Mooser mit der „Pastorale“ von Oskar Rieding, gespielt auf der Geige. Die Fürbitten lasen Debora und ihrer Zwillingsschwester Madlen in ihren cremefarbenen Burzenländer Trachten. Unumstritten bleiben Lara, Tim, Nicole, John, Meggie, Hannah, Jonas, Alexander, Alissia, Emilia und Pia unsere Hauptdarsteller. Sie trugen gekonnt Muttertagsgedichte vor und erfreuten damit unzählige Mamas und Omas. Ihnen gebührt ein großes Lob!Manfred Binder bedankte sich bei allen Teilnehmern mit je einem Säckchen mit Süßigkeiten. Einen großen Dank sprach er Gerda Knall, Kulturreferentin und stellvertretende Vorsitzende, aus. Sie hat es auch in dieser schwierigen Zeit geschafft, ein so festliches und berührendes Programm auf die Beine zu stellen. „Einen großen Applaus für Groß und Klein“, schrieb Anni S., nachdem sie den Kurzfilm gesehen hatte – da schließe ich mich gern an!

Ingeborg Binder