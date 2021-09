Siebenbürgischer Film in Düsseldorf: "Neues Leben in alten Mauern"

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lädt zu einem Filmabend für Mittwoch, den 29. September, 19.00 Uhr, ins Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf ein. Gezeigt wird der 2020 gedrehte Dokumentarfilm „Neues Leben in alten Mauern“ von Florin Besoiu.

Mitten in Hermannstadt: die Baustelle der evangelischen Stadtpfarrkirche. Fotoquelle: Florin Besoiu

Die Kirchenburg Holzmengen wurde umfunktioniert, hier findet das Holzstockfestival statt. Fotoquelle: Florin Besoiu

Das sächsische Erbe Siebenbürgens ist in großer Gefahr. Nach der Massenauswanderung der Siebenbürger Sachsen sind immer mehr Kirchen und Kirchenburgen von dem Zerfall bedroht. Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien steht vor einer Jahrhundertaufgabe: so viele Denkmäler wie möglich retten. Mit EU-Fördergeldern werden einzigartige Kirchen saniert, darunter die Hermannstädter Stadtpfarrkirche. Auch kleine Firmen engagieren sich seit Jahren in der Renovierung von Kirchenburgen, wie das in Felldorf der Fall ist, wenn auch mit bescheidenen Mitteln. Andere Kirchenburgen werden umfunktioniert, so wie in Holzmengen, wo das Holzstockfestival stattfindet.Der Filmvorführung in Düsseldorf schließt sich eine Fragerunde mit dem Filmemacher Florin Besoiu an.Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorschriften. Wer an der Filmvorführung teilnehmen will, muss die 3G-Regeln beachten (geimpft, genesen, getestet). Bitte den entsprechenden Nachweis beim Einlass vorzeigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rainer Lehni