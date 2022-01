Vortrag über Kirchenburgen in Ober-Olm

Am Sonntag, dem 23. Januar, ab 15.30 Uhr hält der Bundesvorsitzende Rainer Lehni in Ober-Olm einen Vortrag zum Thema „Siebenbürgen – eine einmalige Kirchenburgenlandschaft“. Dazu werden die Verbandsmitglieder aus der näheren und weiteren Umgebung herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung findet im Weingut Bär, Essenheimer Straße 2, 55270 Ober-Olm, statt. Zu Beginn der Veranstaltung gibt es Kaffee und Kuchen, nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit eines frühen Abendessens. Bei der Veranstaltung gilt aktuell die in Rheinland-Pfalz vorgeschriebene 2G-Plus-Regel. Im Vorfeld des Vortrags ist von 14.00 bis 15.00 Uhr eine Besprechung von Vertretern des Bundesvorstandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. mit den Landesvorstandsmitgliedern zur aktuellen Lage und Zukunftssicherung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland geplant.Bitte melden Sie sich bis zum 18. Januar bei Inge Erika Roth, Telefon: (0173) 3125732, ab 19.00 Uhr, oder per E-Mail: inge_erika.roth[ät]gmx.de, an.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender