17. März 2022

Kreisgruppe Stuttgart: Mitglieder­versammlung und Ostermarkt

Der Vorstand lädt alle Mitglieder herzlich zur Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Stuttgart für Sonntag, den 20. März, 15.00 Uhr, ins Haus der Heimat, Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart, ein.

Im Anschluss an eine kurze Berichts- und Diskussionsrunde besteht die Möglichkeit zur Entlastung des Vorstandes. Danach wollen wir bei Kaffee und Kuchen der Darbietung des Chors lauschen und heimatliche Erinnerungen über die Nord-Ost Karpaten in Siebenbürgen erleben. Die Teilnehmer erwartet eine kostenlose Bewirtung.



Vorausgesetzt, die Corona-Lage bleibt bis dahin unverändert, so gilt die sogenannte 3G-Regel, das heißt, jeder muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein (bitte entsprechende Bescheinigung mitbringen). Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an der Mitgliederversammlung. Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat Stuttgart Liebe Landsleute, zum dreizenten Mal findet der Ostermarkt im Stuttgarter Haus der Heimat, Schlossstraße 92, statt, und zwar am Samstag, dem 26. März, zwischen 10.00 und 16.00 Uhr im Großen Saal. Traditionell ist die Kreisgruppe Stuttgart mit ihrem Siebenbürgen-Stand dabei. Die Besucher können die reich dekorierten Stände vieler Landsmannschaften und anderer Vereine besuchen und die verschiedensten kulinarischen Köstlichkeiten genießen. Es gibt Ausstellungen handwerklicher Kunst, Trachten und Trachtenzubehör, Büchertische, musikalische Beiträge. Wir laden dazu herzlich ein und freuen uns auf regen Besuch. Es gelten die zu jenem Zeitpunkt aktuellen Corona-Regeln.



Die Bibliothek des Hauses der Heimat lädt Sie zur aktuellen Ausstellung „Arabica und Muckefuck. Kaffeegeschichten zwischen Ostsee und Schwarzem Meer“ ein, die an diesem Tag im 4. Stock zwischen 10.30 und 15.30 Uhr zugänglich ist.

Schlagwörter: Stuttgart, Kreisgruppe, Mitgliederversammlung, Ostermarkt, Ausstellung, Einladung

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.