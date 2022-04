6. April 2022

Ostermarkt im Oberschle­sischen Landesmuseum

Der traditionelle Ostermarkt im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen findet am Sonntag, den 10. April, von 11.00 bis 17.00 Uhr in den Räumen des Museums, Bahnhofstraße 62, 40883 Ratingen-Hösel, statt.

In Oberschlesien, Siebenbürgen oder Russland ist das Osterfest ein wichtiger Feiertag, und das kunstvolle Verzieren und Verschenken von Ostereiern ist dort seit Jahrhunderten verbreitet. Ob gekratzt, gebatikt, bemalt, beklebt, bestickt oder mit Stroh beklebt – die kleinen Kunstwerke begeistern und faszinieren. Erstmals wird auch die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen mit einem Stand vertreten sein. Gezeigt werden die typischen Färbetechniken aus Siebenbürgen. Für Kinder wird das Eierschippeln angeboten. Den kulturellen Teil wird die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Herten mit traditionellen Volkstänzen gestalten. Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen. Rainer Lehni

Schlagwörter: Landesgruppe, Nordrhein-Westfalen, Ostermarkt, Teilnahme, Ankündigung, Brauchtum, Tradition

