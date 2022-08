19. August 2022

Sommerfest mit Versammlung und Neuwahlen in Dachau

Endlich war es so weit! Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen konnte nach pandemiebedingten Verschiebungen am 10. Juli abgehalten werden. Um der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen zu geben, wurde diese mit dem Sommerfest unserer Kreisgruppe verbunden und mit einem Gottesdienst in der Gnadenkirche Dachau eingeleitet. Ilse Stirner und Agathe Krafft-Duma gestalteten jeweils mit einer Lesung die Liturgie mit.

Der neue geschäftsführende Vorstand der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau, von links: Johann Krafft, Elfi Haupt, Jürgen Schuster, Agathe Krafft-Duma (Vorsitzende), Edwin Lederer und Wahlleiter Harry Lutsch vom Landesverband Bayern. Anschließend wurde im Gemeindesaal der Gnadenkirche die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands abgehalten, die von zahlreichen Wählern unterstützt wurde. Agathe Krafft-Duma, Vorsitzende der Kreisgruppe, eröffnete die Versammlung mit ein paar Begrüßungsworten, einer Gedenkminute für die verstorbenen Landsleute und dem Tätigkeitsbericht der letzten sechs Jahre. Es folgten die Tätigkeitsberichte der beiden Stellvertreter Michael Klöss und Eduard Schneider, des Kassenwarts Johann Krafft und der Rechnungsprüferin Regina Binder. Die Vorsitzende bedankte sich bei den drei scheidenden Vorstandsmitgliedern Eduard Schneider, Emma Boger und Heidi Stolz für ihre treue Mitarbeit mit einer Ehrenurkunde und Anstecknadel der Kreisgruppe. Harry Lutsch, Stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Bayern, zeichnete Eduard Schneider mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes für dessen über 40-jähres Engagement nicht nur als ehemaliger Vorsitzender der Kreisgruppe aus.



Unter der Wahlleitung von Harry Lutsch wurde ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt. Agathe Krafft-Duma wurde als Vorsitzende wiedergewählt, Jürgen Schuster und Johann Krafft sind die beiden Stellvertretenden Vorsitzenden, Edwin Lederer ist neuer Schriftführer und Elfi Haupt neue Kassiererin. Der Vorstand wurde hauptsächlich mit jüngeren Mitgliedern besetzt – ein lang gehegter Wunsch ist in Erfüllung gegangen!



Zufrieden mit dem Ausgang der Wahlen konnten wir zum gemütlichen Teil des Tages übergehen. Der Duft des Grillgutes (Mici und Fleisch) ließ jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen, es schmeckte hervorragend, begleitet von den wunderbaren Klängen der Siebenbürger Blaskapelle München. Nun wurde es Zeit für Ehrungen mit Urkunde und Anstecknadel langjähriger und engagierter Mitglieder. Derer gab es eine große Zahl, beginnend mit 40-jähriger Mitgliedschaft, bis zu denen, die der Kreisgruppe schon 25 Jahre treu sind. Mit der Ansprache von Kai Kühnel, Stellvertreter des Oberbürgermeisters von Dachau, wurde auch diesem Programmpunkt ein feierlicher Rahmen verliehen. Kühnel lobte unsere Landsleute, die sich voll in die Gesellschaft der Stadt integriert haben und ihre mitgebrachten Traditionen weiter pflegen – eine Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Dachau.



Danach gab es den nächsten Gaumenschmaus: Das Kaffee- und Kuchenbüfett wurde eröffnet. An dieser Stelle sei allen Spenderinnen gedankt, die zu einer sehr abwechslungsreichen Kuchenauswahl beigetragen haben. Den Höhepunkt erreichte unser Fest mit dem Auftritt der Jugendtanzgruppe München. Natürlich musste auch eine Zugabe getanzt werden, da die Zuschauer diesen wunderbaren Augen- und Ohrenschmaus noch länger genießen wollten. Nun war die Zeit für ausgiebigen Austausch der zahlreichen Gäste bei kühlen Getränken im schattigen Garten der Gnadenkirche gekommen. Man hatte wirklich den Eindruck, dass die Besucher nicht genug vom Plaudern bekommen konnten nach der langen, pandemiebedingten Durststrecke. Sogar die Blaskapelle machte nicht Schluss, so dass erst viel später das Ende der Zusammenkunft eingeläutet wurde.



