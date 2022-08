Kreisgruppe Waldkraiburg: Endlich wieder ein sehenswertes Kronenfest

Nachdem in den zwei vergangenen Pandemiejahren leider kein Kronenfest stattfinden konnte, hat die Kreisgruppe Waldkraiburg mit ihren vielen fleißigen Helfern wieder ein Kronenfest auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann.

Trachtenträger beim Kronenfest in Waldkraiburg. Foto: Katharina Liess

Allerdings fing alles schon Ende März an, als die Stadtwerke Waldkraiburg uns meldeten, dass sie für uns den richtigen Baum im Wald gefunden hätten. Ein Prachtexemplar von einem Baum, der höchste, den wir je hatten. Es vergingen allerdings noch ein paar Wochen, bis er an Ort und Stelle im Haus Sudetenland war, bis er richtig zugeschnitten und geschält war, um aufgestellt werden zu können. Solange die Männer mit dem Aufstellen beschäftigt waren, hatten die Frauen und Jugendlichen die Krone mit Kornähren und Blumen gebunden, und so konnte diese auch mit Hilfe der vorhandenen Geräte auf den Kronenbaum gehievt werden. Das Kronenfest konnte also beginnen.Am 9. Juli, obwohl einen Tag zuvor viele von uns noch beim Wies’n-Einzug für unser Volksfest dabei waren, ging es ziemlich früh schon los. Die Zelte wurden aufgestellt als Schutz vor der aggressiven Sonneneinwirkung, die Grills wurden hergerichtet für die Griller und die ersten Portionen Teig für den Baumstriezel wurden auch schon geknetet. Für gute Stimmung, aber auch als angenehme Tischmusik spielte die Landshuter Blaskapelle auf.Gegen 15.00 Uhr erfolgte der traditionelle Aufmarsch der Trachtenpaare unter dem Kronenbaum. Philip Joel Müller hatte dieses Jahr die Ehre, den Kronenbaum zu erklimmen. Zunächst sangen die Trachtenträger zusammen mit dem Publikum das Siebenbürgenlied und „Wahre Freundschaft“. Zu dem Beifall der unter ihm applaudierenden Trachtenträger schaffte es Philip Joel auch bravourös, den Kronenbaum zu erklimmen, er hielt seine Ansprache und streute den unter ihm wartenden Kindern die erwarteten Süßigkeiten. Anschließend begrüßte unser Kreisgruppenvorsitzender Walter Connert bei seiner Ansprache unter den Gästen den Ersten Bürgermeister der Stadt Waldkraiburg, Robert Pötzsch, einige Stadträte, den Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe Mathias Möss sowie Vertreter von Nachbarkreisgruppen. Nach ein paar Tänzen unter dem Kronenbaum wagten sich Sarah Michelle Müller und Melanie Weber an ein Experiment: Mit dem Mikrofon in der Hand brachten sie allen beteiligten Trachtenträgern – viele von ihnen waren nie in einer Tanzgruppe – bei, wie man die „Reklich Med“ tanzt. Nach gemeinsamen Übungen hatten es sämtliche Trachtenträger geschafft und es wurde getanzt.Nachdem Mici und Baumstriezel gut gemundet hatten, ging man an diesem wunderbaren Sommertag zum gemütlichen Teil über und tanzte ausgelassen bei bester Laune zu den Klängen von Wolfgang und Robert bis in die Nacht hinein. Übrigens, vor dreißig Jahren fand das erste Kronenfest in Waldkraiburg statt, damals noch auf dem Obermeierhof in Grafengars. Nach zwei langen, ereignisarmen Jahren im Vereinsleben unserer Kreisgruppe war das endlich wieder eine gelungene Veranstaltung, bei der alle viel Spaß hatten.

Herbert Liess