Führungswechsel in der Landesgruppe Berlin/Neue Bundesländer

Die Hauptversammlung der Landesgruppe Berlin/Neue Bundesländer hat am 20. August 2022 einen neuen Landesvorstand in Berlin gewählt. Neue Vorsitzende ist Ecaterina-Luise von Simons.

Der neue Vorstand des Landesverbands Berlin/Neue Bundesländer: von rechts nach links: Dr.-Ing. Andreas Roth, Jürgen Schlezack, Lothar Höchsmann, Ecaterina-Luise von Simons (Vorsitzende), Georg Stamp, Prof. Dr. med. Michael Untch, Brigitte Kramer, Thomas Bielz. Foto: Klaus Barth

Die Mitglieder folgten der schriftlichen Einladung zur Mitgliederversammlung, die sie von der scheidenden Landesvorsitzenden Gizela Wentrup in den Tennis-Club Westend 59 e.V. in Berlin-Charlottenburg erhalten hatten. Dr.-Ing. Andreas Roth, Stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., war zur Unterstützung extra aus Augsburg angereist.Nach Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit folgte der Bericht der Landesvorsitzenden, die auf die spezielle und spezifische Problematik dieses Landesverbandes hinwies, dessen Mitglieder außer in Berlin weit verstreut auf dem Gebiet der neuen Bundesländer wohnhaft sind. Nach dem Bericht des Kassenwartes und des Kassenprüfers wurde der Vorstand entlastet, und ihm wurde für den Einsatz in den vergangenen Jahren gedankt. Ein besonderes Dankeschön gab es für Frau Wentrup, die sich nicht mehr für die nächste Wahl aufstellen ließ.Der Wahlausschuss unter kundiger Anleitung des Wahlleiters Dr. Andreas Roth führte die Neuwahlen durch. Da es für den 1. Vorsitzenden mehrere Vorschläge gab, wurde die Wahl geheim durchgeführt. Für die anderen Positionen gab es offene Wahlen.Zur Ersten Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin/Neue Bundesländer wurde Ecaterina-Luise von Simons (Berlin) gewählt. Ihre Stellvertreter sind Lothar Höchsmann (Berlin), Jürgen Schlezack (Berlin) und Georg Stamp (Brandenburg). Brigitte Kramer (Brandenburg) wurde zur Schriftführerin und Thomas Bielz (Berlin) zum Kassenwart gewählt. Kassenprüfer sind Dr. rer. nat. Volkmar Weiß (Sachsen) und Prof. Dr. med. Michael Untch (Berlin). Delegierter zum Verbandstag ist Jürgen Schlezack, Ersatzdelegierter Georg Stamp.Dr. Andreas Roth gratulierte den Mitgliedern des neu gewählten Vorstandes. Die Vorsitzende von Simons dankte Herrn Roth für die Unterstützung, gratulierte den neuen Vorstandsmitgliedern und dankte den Mitgliedern für das in den Landesvorstand gesetzte Vertrauen. Hauptziele der Tätigkeit sollen die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder, die Werbung neuer Mitglieder und die Kulturarbeit sein.Anschließend begann in lockerer Runde das Sommerfest mit guten Gesprächen, „Mici“, Kuchen und Getränken. Daran nahmen Mitglieder und Freunde des Verbandes teil.

Brigitte Kramer