Das gab’s noch nie im Haus der Heimat in Nürnberg: Zwei Konzerte und Lesung siebenbürgischer MusikerInnen an einem Tag

Was für ein Sonntag, der 18. September! Im neuen großen Saal des Hauses der Heimat Nürnberg geht es von 10.30-12.30 Uhr mit dem Clownkonzert von Ingrid Hausl (Agnetheln/Augsburg) „Das Pling im Brumm“ für die Kleinsten los.

Ingrid Hausl unterhält die Kleinsten.

Auch das bekannte Barockensemble „Transylvania“ tritt im Haus der Heimat auf.

Diese musikalische Entdeckungsreise anhand des Fagotts mit anschließendem Basteln von Instrumenten aus Müll organisiert der Kreisverband Nürnberg für Familien mit Kleinkindern. Anmeldung bitte unter: (01 76) 66 64 79 51, weil auch für einen Imbiss gesorgt wird.16.00 Uhr wird(Hermannstadt/Heidelberg), Dirigent und Komponist, sein Buch(eine Familien- und Zeitgeschichte) vorstellen. Darin begibt er sich mit Entdeckerlust auf die Spuren seiner Vorfahren, eine faszinierende Zeitgeschichte Siebenbürgens durch vier Jahrhunderte. Im Zentrum des Buches steht das Leben oder besser die beiden Leben des Autors Heinz Acker: heimatliche Geborgenheit und Zwänge eines kommunistischen Regimes einerseits – ein neues, ein zweites Leben in Freiheit andererseits. Das ergibt einen fesselnden, von reichlich Bildmaterial getragenen Lesestoff. Die Autorenlesung und das folgende Konzert werden vom Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher organisiert.Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen treten um 18.00 Uhr vier weitere Musiker auf:– Blockflöte (Klausenburg),– Violine (Basel),– Violoncello (Klausenburg) und– Cembalo und Orgel (Klausenburg). Sie sind auch in anderen Ensembles international aktiv, diesmal alseines der aktivsten Alte-Musik-Ensembles in Rumänien, das 2020 sein 25-jähriges Jubiläum feierte. Das Ensemble widmet sich sowohl der Erforschung alter siebenbürgischer Manuskripte als auch Auftragskompositionen zeitgenössischer Klausenburger Komponisten. Anmeldungen und Kartenreservierungen für das Konzert des Barockensembles „Transylvania“ gibt es für zehn Euro unter Telefon: (09 11) 8 00 26 38 (Montag bis Freitag von 9.00-12.00 Uhr) oder E-Mail: info[ät]hausderheimat-nuernberg.de. Abendkasse ab 17.45 Uhr. Herzlich willkommen!

Doris Hutter