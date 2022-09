Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen in Ludwigsburg

Am 25. Juni fand nach zweijähriger pandemiebedingter Pause die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Ludwigsburg statt. Der Vorsitzende Helge Krempels hatte im Namen des Vorstandes die Mitglieder der Kreisgruppe in das evangelische Gemeindehaus nach Eglosheim eingeladen. Dieser Einladung sind zahlreiche Mitglieder gefolgt, auch wenn die Teilnahme nicht so zahlreich war wie in den vergangenen Jahren.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Ludwigsburg, jeweils von links, vordere Reihe: Grete Singer, Astrid Rheiner (Kreisgruppenvorsitzende); zweite Reihe: Renate Fernolend (Kassenprüfung), Karin Nägler; dritte Reihe: Uwe Chrestels, Günther Fer­nolend; obere Reihe: Horst Göbbel und Viktor Stefani. Foto: Ute Martini-Krempels

Helge Krempels (links) wurde von Michael Konnerth mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen gewürdigt. Foto: Astrid Rheiner

Die Mitgliederversammlung eröffnete Helge Krempels mit dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden. Er sprach die tiefgreifenden Einschnitte an, die die Pandemie auch für die Kreisgruppe mit sich gebracht hat. Die ab Frühjahr 2020 einsetzende Pandemie hat für das landsmannschaftliche Verbandsleben in Ludwigsburg zu einem weitgehenden Erliegen jeglicher gemeinschaftlichen Zusammenkünfte und Feiern, Reisen und Auftritte geführt. So konnte in den letzten zwei Jahren allein das Grillfest stattfinden, alle anderen Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Krempels erinnerte aber auch an die erfolgreichen Veranstaltungen, die vorher noch stattfinden konnten. So hat im Februar 2020 der Marienball viel Anklang bei den Teilnehmern gefunden, die Weihnachtsfeier 2019 war auch erfolgreich. Sein Dank ging an die Organisatoren und Teilnehmer, die zum Gelingen beigetragen haben.Der Bericht des Reisereferats von Astrid Rheiner fiel kurz aus, da auch hier nur über die Reise in den Harz 2019 berichtet werden konnte. Der Versuch, dieses Jahr eine viertägige Fahrt durchzuführen, ist an der geringen Rückmeldung gescheitert. Dafür rief Astrid Rheiner die Mitglieder zur Teilnahme an der Tagesfahrt im September nach Gundelsheim auf. Viktor Stefani stellte den Kassenbericht vor. Seine solide und gewissenhafte Kassenführung wurde vom Kassenprüfer Gerhard Schneider bestätigt, so dass die Mitglieder den Vorstand per Handzeichen entlasten konnten.Im Anschluss wurden für ihre Verdienste an der Kreisgruppe Uwe Chrestels und Grete Singer geehrt. Das Silberne Ehrenwappen der Landesgruppe erhielt Horst Göbbel. Mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes wurden Karin Nägler und Astrid Rheiner ausgezeichnet.Besonders wurde Helge Krempels geehrt: Herr Krempels scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Die Mehrbelastung durch seine Tätigkeit als Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Hornek“ e.V. und gesundheitliche Gründe haben ihn zu diesem Schritt bewogen. Sein Ausscheiden aus dem Vorstand bedauern die Kreisgruppe und die Mitglieder im Vorstand sehr. In der Verabschiedungsfeier wurde ihm im Namen der Kreisgruppe Dank ausgesprochen für seinen unermüdlichen Einsatz für die Kreisgruppe. Die 16 Jahre als Vorsitzender der Kreisgruppe und die vielen Jahre davor im Vorstand unter anderem als Stellvertretender Vorsitzender haben die Kreisgruppe geprägt und weitergebracht. Unter seiner kompetenten und ruhigen Führung konnte sich die Kreisgruppe weiterentwickeln. Krempels engagierte sich stets für ein gutes Miteinander mit den Nachbarkreisgruppen und vertrat die Kreisgruppe würdig im Landes- und Bundesverband mit Sachverstand und Herzenswärme. Als Zeichen der Anerkennung überreichte der stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, ihm das Goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Mit dieser Auszeichnung bedankt sich die Kreisgruppe bei Herrn Krempels für die geleistete Arbeit und wünscht ihm beste Gesundheit und alles Gute.Als neue Vorsitzende der Kreisgruppe wurde Astrid Rheiner gewählt. Die Stellvertretung übernimmt Viktor Stefani, der weiterhin auch als Kassenwart im Amt bestätigt wurde. Zur Schriftführerin wurde Grete Singer gewählt. Ebenso wurden Uwe Chrestels, Günther Fernolend und Horst Göbbel als Beisitzer im Amt bestätigt. Als Kassenprüfer wurden Renate Fernolend und Hubert Mrass gewählt. Gerhard Schneider kandidierte nach langjähriger Tätigkeit nicht mehr für das Amt als Kassenprüfer. Der Vorstand bedankt sich herzlich für seine umsichtige und gewissenhafte Arbeit. Als Delegierte der Kreisgruppe zum Landesverband wurden Astrid Rheiner und Helge Krempels, vertreten durch Karin Nägler und Viktor Stefani, gewählt.Mit den besten Wünschen an den neuen Vorstand und eine glückliche Hand bei der Ausübung ihrer Tätigkeit beendete der Landesvorsitzende Konnerth die Versammlung. Danach konnten die Teilnehmer sich bei Kaffee und Kuchen austauschen und gemütlich beieinander sitzen.

Der Vorstand