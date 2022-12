Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. – Ein wahrer Ohrenschmaus

Auf den Punkt gebracht: „Es war eine gelungene Veranstaltung, Respekt an alle, auch für die hervorragende Bewirtung! Das Büfett war eine sächsische Höchstleistung, die Musik ein wahrer Ohrenschmaus und die vielen guten Gespräche die Krönung.“ Das ist eine WhatsApp-Nachricht, die uns am Tag danach von unserem Bläserfreund Kurt Reisenauer erreichte. Für den 5. November hatte die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. zu einem musikalischen Nachmittag anlässlich ihres 70-jährigen Jubiläums in die Turn- und Versammlungshalle in Stuttgart-Zuffenhausen eingeladen. Gekommen waren die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, die Siebenbürger Blaskapelle Böblingen, das Original Karpatenblech und die Original Fidelen Siebenbürger Adjuvanten aus Heidenheim. Da der Platz in der Halle nicht mehr zuließ, konnten nur geladene Gäste teilnehmen, weswegen der Termin nicht öffentlich gemacht werden konnte.

Tolle Stimmung beim Bläsertreffen in Stuttgart-Zuffenhausen. Fotocollage: Erika Rochus

Zu dem überaus gelungenen Treffen hat unser Musikkollege Heinz Mieskes ein passendes Zitat vom alten siebenbürgischen Bischof Teutsch gefunden: „In der Gemeinschaft der Musikkameraden kann man das Wirken oft nicht messen, oft nicht wägen, man kann gerade das Beste nicht mit den Händen greifen, aber es ist doch da. Es liegt in der Seele aller und wird im gegebenen Augenblick Gesinnung, Tat und Leben“. Mehr ist über das einmalige Treffen, das erlebte klingende Gemeinschaftsgefühl bei sonst nicht üblicher erträglicher Lautstärke gar nicht zu sagen.Nur eine sehr angenehme Überraschung möchte ich nicht unerwähnt lassen: Unsere Augsburger Musikkollegen hatten einen Eimer voller roter Rosen mitgebracht. Die Rosen wurden unseren Musikerfrauen überreicht, als Dank dafür, dass sie ihren Männern erlauben, ihrem Hobby zu frönen, und darüber hinaus immer tatkräftig Hand anlegen, um zum Gelingen der vereinseigenen Veranstaltung beizutragen. Den Rosen folgte auch ein Ständchen mit „Sag Dankeschön mit roten Rosen“! Dafür blieb der musikalische Dank unserer Frauen nicht aus. Sie sangen spontan den Kanon „Play a simple melody“ und ernteten dafür gehörigen Beifall.Beim Auseinandergehen war man sich einig, dass so ein Treffen nicht eine Einzelausgabe bleiben darf und es ein Wiedersehen geben muss, um wertvolle Erfahrungen auszutauschen und die Synergie weiter Früchte tragen kann. Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten, Musiker und Musikerinnen, Organisatoren und natürlich den vielen Helferinnen und Helfern.Den nächsten Ohrenschmaus dürfen sich Interessierte im Kalender 2023 schon mal vormerken! Amwird der Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg in bewährter Form, aber in neuen Räumlichkeiten stattfinden. Wir haben uns für die Festhalle in Denkendorf, Mühlhaldenstraße 111, entschieden. Sie liegt näher an der Autobahn A8, verfügt über ausreichend Parkplätze und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser zu erreichen. Für die Teilnahme am Programm haben „SwingKultur Stuttgart“ und die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn ihr Kommen zugesagt. Für die gute Unterhaltung wird wie immer unser hauseigenes Orchester, der Original Karpaten-Express, zuständig sein. Saalöffnung ist 18.00 Uhr, Programmbeginn 19.00 Uhr, Eintritt 20 Euro. Da die pandemische Entwicklung ein Restrisiko birgt, verzichten wir dieses Mal auf Kartenvorverkauf und Platzreservierungen. Wegen Planungssicherheit wären wir trotzdem dankbar, wenn Interessierte telefonisch bei unseren Mitgliedern oder per E-Mail an unseren Verein ihr Kommen ankündigen könnten.Nähere Informationen können Sie gerne über alle Mitglieder der Kapelle, die Vorstände Michael Rochus, Telefon: (0 71 50) 3 23 16, Eckard Martini, Telefon: (0 71 95) 5 30 55, per E-Mail über info[ät]karpaten-express.de sowie auf unserer Homepage www.karpaten-express.de erfahren.

Walther Wagner