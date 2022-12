Kreisgruppe Backnang: Wir sind wieder da!

Erzwungenermaßen pausierte das Verbandsleben der Kreisgruppe Backnang sehr lange. Das traditionelle und stets beliebte Grillfest nahmen wir dieses Jahr zum Anlass, wieder aktiv zu werden. Viele Landsleute folgten der Einladung auf den Ebersberg und genossen das gute Wetter. Wahre Gaumenfreuden bereiteten uns die von der Kreisgruppe gespendeten Mici sowie die reichlich mitgebrachten Salate und Kuchen. Vielen Dank an alle, die tatkräftig dazu beigetragen haben.

Vorstand Kreisgruppe Backnang, von links: Manfred Plajer: Kassenwart, Monika Hamlescher-Hihn: Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Jutta Plajer: Kulturreferentin, Kurt Bartesch: Ersatzkassenprüfer, Melitta Bartesch: Kassenprüferin, Gerhard Rill: Vorstandsvorsitzender, Katharina Rill: Schriftführerin, Michael Thiess: Kassenprüfer, Maria Thiess: Frauenreferentin.

Neben angeregten Gesprächen und spürbarer Wiedersehensfreude fanden auch die Wahlen statt. Unter der Leitung von Michael Konnerth gingen sie zügig vonstatten. Scheidenden Mitgliedern wurde für ihr engagiertes, herzliches Mitwirken gedankt, die Neuen im Team willkommen geheißen.In der ersten Sitzung danach beschäftigten wir uns damit, wie das Vereinsleben in Zukunft gestaltet werden kann. Schon in den vergangenen Jahren konnten wir erleben, dass es immer schwieriger wurde, Helfer für unsere angebotenen Aktivitäten zu finden. Zudem führten veränderte Umstände wie z.B. das Wegfallen unseres angemieteten „Baumstriezelraumes“, der Tod des bisherigen Veranstalters (der hanebüchene Auflagen des neuen Veranstalters – Stadt Backnang – nach sich zog), der reparaturbedürftige Verkaufswagen und … und … und … dazu, dass das Backnanger Straßenfest dieses Jahr ohne den etablierten, beliebten Siebenbürger-Sachsen-Stand mit seinen Köstlichkeiten stattfinden musste. Ob wir nächstes Jahr wieder präsent sind, hängt u.a. davon ab, ob sich genügend Helfer hierfür melden, dann lohnt es sich auch, die anderen Hindernisse zu beseitigen. Auch alle anderen Veranstaltungen, bei denen wir auf Hilfe aus den Reihen unserer Landsleute angewiesen sind, stehen auf dem Prüfstand.Was auf jeden Fall weiterhin stattfinden wird, sind der Frauenabend und der Ausflug. Der Frauenabend mit Weihnachtsessen fand am 2. Dezember um 18.00 Uhr statt. Auch der Termin für densteht schon fest: Amwerden wir voraussichtlich Bamberg und Umgebung erkunden. Weitere Infos folgen im Mitgliederbrief.Und so hoffen wir, dass wir mit alten und neuen Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl der Siebenbürger Sachsen wieder stärken, damit unsere Wurzeln uns weiterhin nähren und Kraft geben, egal, wo das Leben uns hinspült.

Monika Hamlescher-Hihn und Jutta Plajer