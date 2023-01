Linedance-Seminar und Faschingsball in Hessen

Ein Linedanceseminar des Landesverbands Hessen findet am 4. Februar in der TSV-Halle, Jahnstraße 3, in Heusenstamm statt. Unter der Leitung von Ingrid Barth werden etwa sechs Tänze einstudiert, die verschiedene Musikrichtungen und Schritte abdecken.

Es wird eine Mischung aus leichteren und schwereren Tänzen geben, damit für jeden Teilnehmer das Passende dabei ist. Treffpunkt in der Halle ist um 12.00 Uhr, enden wird das Seminar ca. 18.30 Uhr. Für Wasser und Snacks wird gesorgt, anderweitiges bitte selbst mitbringen. Danach kann man gemeinsam in der anliegenden Gaststätte essen. Anmeldung per E-Mail an jugend [ät] siebenbuerger-hessen.de.Ab 19.00 Uhr findet ebenfalls in der TSV-Halle in Heusenstamm der Faschingsball des Landesverbandes statt. Wir sind sehr froh, Sie wieder mal bei uns in Hessen zu haben. Die Band „Rocky5“ bestreitet den musikalischen Teil. Wir freuen uns auf tolle Gäste und viele bunte Masken. Ca. 23.00 Uhr werden die besten Masken prämiert.

ML/IJ