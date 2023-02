Ordensverleihung des Fastnacht-Verbandes Franken: „Dank und Anerkennung“ für Annette Folkendt und Doris Hutter

Die enge Beziehung zwischen der Karnevalsgesellschaft Noris Banatoris und den Siebenbürger Sachsen äußert sich nicht nur im herzlichen Begegnen und gegenseitigen Zujubeln mit den Urzeln beim Nürnberger Fastnachtszug seit vielen Jahren und bei ihren Auftritten beim Kinderfasching im Kreisverband Nürnberg, sondern wurde auch während der warmen Jahreszeiten von Annette und Doris, den Organisatorinnen verschiedener Veranstaltungen, regelmäßig gepflegt und gefördert.

Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verbandes Franken, mit den Ordensträgerinnen Doris Hutter (links) und Annette Folkendt. Foto: Werner Henning

Am 28. Januar bedankte sich die Noris Banatoris im Rahmen ihrer kurzweiligen und vielseitigen Prunksitzung also nicht nur mit dem Jahresorden, sondern überraschte Annette und Doris auch mit einem wichtigen Orden, den nur der Fastnacht-Verband Franken verleiht: die Auszeichnung „Dank und Anerkennung“. In der Laudatio bedankte sich der Vorsitzende der Noris Banatoris, Ronnie Kradi, Banater Schwabe, für vielfältige Unterstützung der Jugendarbeit, viele Einladungen und Kooperationen und nicht zuletzt für die erfolgreiche Kontaktpflege und Einbindung in die Kulturarbeit des Hauses der Heimat Nürnberg. Annette Folkendt und Doris Hutter setzen sich immer gerne für die Förderung von Jugendarbeit ein, daher schätzen sie diese Ehrung sehr. Sie freuten sich riesig, sie im Kreise von besonders aktiven Tänzerinnen entgegennehmen zu können, die für jahrelange Verdienste ebenfalls geehrt worden waren und sich dankbar für die Unterstützung von Annette und Doris zeigten.Im Anschluss gab es ein Foto mit Marco Anderlik, dem Präsidenten des Fastnacht-Verbandes Franken, der Annette und Doris zu deren großer Freude zur berühmten „Fastnacht in Franken“ am 10. Februar in Veitshöchheim einlud.

Doris Hutter