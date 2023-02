Freudvoll sah die Kreisgruppe Ingolstadt dem Faschingsball am 4. Februar entgegen, zu dem sich über 600 Gäste von nah und fern in der Nibelungenhalle in Großmehring einfanden. Die „Highlife Band“ eröffnete den Ball mit flotten Tanzeinlagen, so dass sich die Tanzfläche im Nu füllte und dank der großen Anzahl von Jugendlichen und Junggebliebenen kam eine super Stimmung auf, die bis in die Morgenstunden anhielt.

Stimmungsvoller Faschingsball der Kreisgruppe Ingolstadt – der Vorsitzende Manfred Binder, verkleidet als Robin Hood (rechts im Bild), bei der Preisverleihung an die Pira­tengruppe von Batania. Foto: Wilhelm Theil

In seiner Ansprache begrüßte der Kreisgruppenvorsitzende Manfred Binder die Anwesenden, um zusammen ein paar unterhaltsame Stunden zu verbringen und um in die Welt der Masken und Kostüme einzutauchen. Für den weiteren Verlauf kündigte er eine Überraschung an. Sechzig Kinder waren anwesend. Früh am Abend wurde ihnen die Tanzfläche überlassen, um ihre tollen Kostüme und unter der Leitung der Kulturreferentin Gerda Knall den Enten- und Fliegertanz zu präsentieren. Zur Belohnung regnete es im Anschluss Süßigkeiten, die freudig eingesammelt wurden.Zu einer überaus gelungenen Überraschung des Abends trug die Showtanzgruppe „Dance Passion“ Ingolstadt bei, die professionell, in bunten Kostümen Szenen aus dem Musical „König der Löwen“ darbot. Die Trainer, unter ihnen Jessica May, aus Großscheuern stammend, hatten die Szenen großartig und mit atemberaubender Akrobatik umgesetzt. Dafür wurden sie vom begeisterten Publikum mit tosendem Applaus belohnt. Die Akteure mischten sich dann unter die vielen Maskierten, die sich im Laufe des Abends eingefunden hatten. Kurz nach Mitternacht folgten der Aufmarsch der Kostümierten und die Maskenprämierung. Für Gerda Knall und Ingeborg Binder war es wahrlich keine leichte Aufgabe, unter den vielen, sehr gelungenen und phantasievollen Masken die Besten herauszufinden, an die Manfred Binder die Preise überreichen konnte. In der Kategorie „Einzel und Paare“ ging der erste Preis an das Paar im Dalmatiner-Kostüm, gefolgt vom Harlekin-Paar. Drittplatzierte wurden Asterix und Obelix. Der vierte Platz ging an einen Joker mit Catwoman und einen Trostpreis erhielt ein tanzfreudiges Igelpaar.Den ersten Platz in der Kategorie „Gruppe“ belegte eine Gruppe mit ihrem originellen Auftritt in aufwändigen, indischen Kostümen mit Maharadscha und Maharani, gefolgt von der Piratengruppe von Batania. Der dritte Platz ging an Schneewittchen und die sieben Zwerge mit Gefolge und auf den vierten Platz kamen die Pioniere in Uniformen, ausgestattet mit original roten Krawatten von anno dazumal. Manfred Binder beglückwünschte alle Preisträger, dankte allen Mitwirkenden und all denen, die zum guten Gelingen des Abends beigetragen hatten.

Marianne Theil