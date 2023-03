18. März 2023

Ausgelassene Stimmung beim Kinderfasching in Augsburg

Nach zwei Jahren Pause konnte die Kreisgruppe Augsburg am 3. Februar endlich wieder zum Kinderfasching einladen, und alle kamen sie: Superhelden, Cheerleader, Monster (kleine und große), Cowboys, Indianer und Piraten, eine dicke Erdbeere und viele mehr. In den geschmückten Räumen im Haus der Begegnung in der Blücherstraße startete ab 16.00 Uhr das bunte Faschingstreiben mit Spiel, Musik und Tanz. Natürlich gab es auch Krapfen, Muffins und anderes Zuckerwerk für die über 30 Kinder, die sich meist in Begleitung ihrer Mütter eingefunden hatten und mit viel Spaß und Spiel einen wunderschönen und aufregenden Nachmittag verbrachten.

Kinderfasching in Augsburg: Abschlussfoto mit Kindern und Eltern. Foto: Helmut Schwarz Sandra Bruss und Larissa Seiwerth, die Leiterinnen der Kindertanzgruppe der Kreisgruppe Augsburg, hatten sich einiges einfallen lassen, um alle Kinder bei Laune zu halten, während die Mütter bei Kaffee und Kuchen im Stüble nebenan entspannen konnten. Bei einer Polonaise konnten all die Masken flanieren und begutachtet werden. Beim Kegeln, Seilspielen, Hula-Hoop-Reifen, Wurf-Kaktus, Dosenwerfen, Sackhüpfen, Schwungtuch und vielem mehr gab es keine Zeit für Langeweile. So kam der Abend schneller als erwartet, und nach all dem Toben, Tanzen und Spielen konnten sich alle Gäste noch mit Wienerle stärken. Gegen 19.30 Uhr war das schöne Fest leider viel zu schnell wieder zu Ende. Manch ein Kind ließ sich nur widerwillig dazu überreden, nach Hause zu gehen, denn es war einfach toll, mal wieder Kinderfasching zu feiern. Den vielen kleinen und großen Helfer/innen sei für das Vorbereiten und Aufräumen herzlich gedankt.



Wir hoffen, alle nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt: Kinderfasching ist bei der Kreisgruppe Augsburg. Es war total schön mit euch allen! Monika Bielz

Augsburg, Kinder, Fasching

