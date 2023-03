26. März 2023

Kreisgruppe Wiehl-Bielstein gratuliert Albert Brenner zum 100. Geburtstag

Wir, der Vorstand der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, gratulieren unserem langjährigen Mitglied Albert Brenner ganz herzlich zu seinem 100. Geburtstag. Geboren wurde Albert Brenner am 15. März 1923 in Leschkirch. Einen Großteil seines Lebens verbrachte er in Kirchberg, wo er als Huf- und Wagenschmied seine eigene Werkstatt auf dem Hof hatte. Von 1939-1945 musste Albert Brenner wie die meisten jungen Männer zu der damaligen Zeit in den Krieg ziehen. Im Mai 1945 geriet er in russische Gefangenschaft, aus der er 1949 in seine Heimat zurückkehren durfte. Glücklicherweise überstand er beides weitestgehend unbeschadet.

Albert Brenner feierte am 15. März seinen 100. Geburtstag. Foto: Horst Kessmann Im Alter von 27 Jahren, 1950, wurde geheiratet. Mit seiner Frau Maria, geborene Arz, und den drei Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen, lebte die Familie weiterhin auf dem Hof in Kirchberg. Ab 1952 arbeitete er als Angestellter der staatlichen IAS weiter als Schmied in seiner Werkstatt. 1990 wanderten die Eheleute nach Deutschland aus. Wie bei vielen siebenbürgischen Familien lebt auch die Familie von Albert Brenner in Deutschland verstreut: ein Sohn in Norddeutschland, einer in Süddeutschland und die Tochter in Wiehl. Nach der Auswanderung lebten die Eheleute in Norddeutschland in der Nähe des Sohnes. 2008 erfolgte der Umzug nach Wiehl in die Nähe von Tochter und Schwiegersohn. Hier lebten sich die Eheleute Brenner gut ein, es wurden einige Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen. Im Dezember 2022 verstarb Albert Brenners Ehefrau Maria nach über 72-jähriger Ehe.



Nach wie vor lebt der Jubilar allein in seiner Wohnung und kann dank der Hilfe der Kinder seinen Alltag noch teilweise allein bewältigen. Mit der gesamten Familie, den Kindern, Schwiegerkindern, fünf Enkeln und drei Urenkeln wird zu Ostern der 100. Geburtstag noch einmal gebührend gefeiert. Nach dem Rezept eines so langen Lebens gefragt, bekommt man vom Jubilar folgende Antwort: „Bescheidenheit, Zufriedenheit, Dankbarkeit".

