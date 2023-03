Kreisverband Nürnberg: Theaternachmittag mit Musik und Tanz begeisterte das Publikum

Das Resümee von Horst Göbbel, Ehrenvorsitzender des Kreisverbands Nürnberg, zum Theaternachmittag mit Musik und Tanz unseres Kreisverbandes widerspiegelt die Meinung vieler Besucher der Veranstaltung. Es war ein großer Tag für unsere große Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen. Ein großer Tag mit viel Freude am Theater, an der Musik, am Tanz und insbesondere am Zusammensein, am Genießen in vielerlei Hinsicht.

Die Theatergruppe Landshut bot das Lustspiel „Bezuelt“ in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Foto: Inge Alzner

Der Theaternachmittag am 4. März konnte aufgrund des großen Ansturms nicht pünktlich beginnen. Geduldig warteten die Akteure, bis die letzten Gäste die Plätze in der Eventhalle Gartenstadt eingenommen hatten. Schon die Eintrittskarte – jeder bekam ein Märzchen, gebastelt von Annemarie Wagner, Kulturreferentin des Kreisverbandes Nürnberg – versetzte die Gäste in eine positive Stimmung.Die Kreisverbandsvorsitzende Annette Folkendt hieß in ihrem Grußwort alle Gäste herzlich willkommen, namentlich begrüßte sie Stadtrat Werner Henning, Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen, Kreisverband Nürnberg, als auch des Hauses der Heimat Nürnberg, den Ehrenvorsitzenden Horst Göbbel sowie alle Vorstandskollegeninnen und -kollegen. Des Weiteren stellte Frau Folkendt die Gestalter des Kulturprogrammes sowie ihre Gemeinsamkeiten – Pflege der siebenbürgischen Gemeinschaft, der mitgebrachten Kultur und des Brauchtums – vor. Sie begrüßte die Siebenbürgische Theatergruppe Landshut, die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg, die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg und die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg. Als Dank für die Einladung überreichte die Vorsitzende der Kreisgruppe Landshut, Kerstin Arz, einen Bildband über Landshut und ein Buchs­kranzl als Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit. Nach einer kurzen Einführung in das Theaterstück durch die Theaterleiterin Johanna Füger und der Vorstellung der jungen, talentierten und motivierten Laienschauspieler ging der Vorhang endlich auf. Das Lustspiel „Bezuelt“ in drei Akten in siebenbürgischer Mundart beschreibt das Leben im winterlichen Siebenbürgen vor 100 Jahren. Szenen aus dem damaligen Alltag brachten die Zuschauer zum Lachen, sie litten und fieberten mit den Akteuren mit. Jeder Schauspieler sprach in seiner eigenen sächsischen Mundart, was uns gezeigt hat, wie vielfältig unsere Mundart war und ist.Das begeisterte Publikum belohnte die Schauspieler am Ende der Vorstellung mit einem großen Applaus. Frau Folkendt bedankte sich mit einem Essenskorb mit siebenbürgischen Spezialitäten von der Metzgerei Mooser für die gelungene Aufführung und wünschte der Theatergruppe weiterhin viele erfolgreiche Vorführungen und ein interessiertes Publikum. Nach einer Umbaupause, in der die Gäste siebenbürgischen Kuchen der Bäckerei Ludwig genießen konnten, spielte die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz zum Tanz. Das Repertoire der Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg umfasst etwa 400 Musikstücke. Gespielt werden neben traditionellen Titeln (Märsche, Polkas, Walzer, Tangos) auch Stimmungslieder, Schlager und Konzertstücke. Mit Vorliebe spielt die Kapelle aber böhmisch-mährische Blasmusik.Das tanzfreudige Publikum nahm die Einladung an und schwebte zu den Klängen der Blasmusik über das Parkett. Der Aufmarsch der vielen Trachtenträger sowie die Tanzeinlagen der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg unter der Gruppenleitung von Annekatrin Streifert und der tänzerischen Leitung von Roswitha Bartel sowie der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Nürnberg unter der Leitung von Karline Folkendt und Celine Pepel ermöglichten eine verdiente Verschnaufpause.Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg besteht seit über 45 Jahren und zählt derzeit 28 aktive Mitglieder. Sie ist sehr engagiert und beteiligt sich aktiv bei Veranstaltungen des Kreisverbandes Nürnberg, vom Haus der Heimat sowie der örtlichen Vereine und Verbände. Gerne präsentiert sich die Gruppe in ihrer Trachtenvielfalt, die von Gebieten, beispielsweise dem Nösnerland sowie verschiedenen Regionen Südsiebenbürgens, geprägt ist. Das Publikum erfreute sie mit der flotten „Herz-Schmerz-Polka“.Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg besteht seit 2008. Sie tanzen volkstümliche Tänze, treten gerne bei Heimatortstreffen, Sommerfesten und Geburtstagen auf und sind jedes Jahr beim Heimattag in Dinkelsbühl dabei. Genauso nehmen sie mit großem Spaß am Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) teil. Sie tragen Trachten aus den verschiedensten Orten wie zum Beispiel dem Zwischenkokelgebiet, dem Burzenland und der Kronstädter Gegend. Für diesen Nachmittag wählten sie den „Sprötzer Achterrüm“ aus.Nach dem gemeinsamen Tanz, dem „Nagelschmied“, war das Publikum gefragt. Alle Tanzfreudigen wurden zu einer kleinen Tanzprobe eingeladen. Roswitha Bartel, die Tanzleiterin der Tanzgruppe Nürnberg, und einige Mitglieder der Tanzgruppen zeigten die Schrittfolge vom „Fröhlichen Kreis“. Viele Tänzer schlossen sich aus dem Publikum an und tanzten nach der kurzen Einleitung begeistert mit. Es war rundum eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Liebhaber der Blasmusik und der aus Siebenbürgen mitgebrachten Kultur kamen auf ihre Kosten. Der Siebenbürgische Kulturnachmittag war ein schönes Treffen für die Senioren und für die Junggebliebenen mit vielen lieben Freunden und Bekannten. Es war ein Nischenangebot – ein Ausprobieren, ob der Bedarf für diese Art von Veranstaltung da ist. Der rege Zulauf hat es gezeigt, die Nachfrage ist da – es wird Fortsetzungen geben.Vielen Dank, liebe Annemarie Wagner, für die Idee und Organisation. Im Hintergrund waren viele Helfer im Einsatz. Erika Hoos, Heidi Herzog, Kathi Faff und Inge Alzner waren im Vorfeld der Veranstaltung fleißig an der Kasse und beim Austeilen der Märzchen. Der Aufbau der Tontechnik wurde unterstützt von Kurt Folkendt, Hanny Wagner – die Anlage wurde bereitgestellt von Doru Moga und Hansi Müller. Herzlichen Dank.Dem Serviceteam der Eventhalle Gartenstadt und speziell Kosta für den großartigen und flexiblen Einsatz sowie Roswitha, Günther und Bernd Ludwig für die köstlichen Kuchen sei ebenfalls ein Dank ausgesprochen. Herzlichen Dank an alle Kulturgruppen, die Theatergruppe Landshut, die Nürnberger Tanzgruppen, Michael Bielz, Richard Taub und die Blasmusik der Siebenbürger Sachsen Nürnberg. Danke an die zahlreichen Besucher und Trachtenträger – bleibt alle gesund. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Hildegard Steger