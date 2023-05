Kreisgruppe Heidenheim: Osterball mit viel Jugend und ausgelassenen Bespritzern

Die hervorragende Besucherresonanz war am Ostersonntag in Heidenheim die beste Voraussetzung für einen stimmungsvollen Osterball mit traditionellen Darbietungen der Jugendtanzgruppen Sachsenheim und Heidenheim, netten Gesprächen, Tanzen, Singen, um die so geliebte Tradition an Ostern aufleben zu lassen.

Singend und musizierend im Bus unterwegs: 20 Burschen der Jugendtanzgruppe pflegten gemeinsam den Brauch des Bespritzens. Foto: G. Dengel

20 Burschen der Jugendtanzgruppe starteten mit voller Sangeskraft in einem Bus am frühen Ostersonntagnachmittag. An jeder Station wurden die Mädchen bespritzt, wobei die Burschen traditionell bekannte und neue Lieder sagen. Begleitet wurden die Sangeskräftigen von den fünf „Kratzewetz Knaben“ mit Akkordeon: Michael Wegmeth und Michael Benning, Gitarre: Riccardo Rill, Bariton und Trompete: Tobias Benning und Cajon: Patrick Dengel. Für diesen besonderen Moment hatten die Mädels Kuchen-Schnitten, Häppchen und natürlich etwas zum Trinken vorbereitet.Zum Start des Osterballs zogen die gut gelaunten Burschen, angeführt von den „Kratzewetz Knaben“ mit deren Instrumenten, in die Halle ein. Etwas müde, aber doch bereit, den nächsten Höhepunkt des Abends anzugehen. Diejenigen Burschen, die noch etwas Parfüm in dem Fläschchen hatten, bespritzten in der Festhalle noch bekannte Mädchen und Frauen, nachdem sie fragten „äs et erluft zä sprätzen“.Der kulturelle Höhepunkt des Abends folgte: die Auftritte der Jugendtanzgruppen aus Sachsenheim (sechs Paare) und Heidenheim (18 Paare). Ariane Dengel begrüßte vor Beginn der Tänze die Gäste und Trachtenträger. Sie bedankte sich bei allen Trachtenträgern für deren kulturelles Engagement. Ein besonderer Moment bot sich, als die Trachten von 48 Jugendlichen bei der abschließenden Aufführung des Gemeinschaftstanzes als Zugabe den Zuschauern dargeboten wurden. Eine einzigartige Stimmung prägte den Osterball der Siebenbürger Sachsen in Heidenheim in diesem Jahr. Dank der „COMBO-Band“ wurden die Besucher im Anschluss an das kulturelle Programm auf die Tanzfläche gelockt. Ein herzliches Dankeschön an beide Tanzgruppen und die vielen Besucher, die als „Fans“ die „COMBO-Band“ am Ball begleiteten. Bei guter Stimmung wurde anschließend bis in die frühen Morgenstunden gelacht, gefeiert, gesungen und getanzt.

G. Dengel