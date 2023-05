Eindrucksvolle Festlichkeit: Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg begeht 70-jähriges Jubiläum

Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters von Mannheim, Dr. Peter Kurz, und in Anwesenheit des 1. Bürgermeisters Christian Specht fand am 29. April im Jakobussaal Mannheim die Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen unserer Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg mit vielen Mitgliedern und Besuchern statt. Nach den Begrüßungsworten des Vorsitzenden Hans-Holger Rampelt begann die Festlichkeit, moderiert von Alice Pongratz. Michael Konnerth, Landesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, überbrachte die Grüße des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni.

Trat bei der Jubiläumsfeier auf: die Tanzgruppe der Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg. Foto: Willy Markel

Gruppenbild mit den in Mannheim Geehrten, von links: Michael Konnerth, stellvertretender Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, Prof. Heinz Acker (Goldenes Ehrenwappen), Pfarrer i.R. Hans Ehrlich (Silbernes Ehrenwappen), Ortwin Götz (Ehrenurkunde) und Marianne Götz (Ehrenurkunde). Foto: Willy Markel

Die Festrede sprach Pfarrer i. R. Hans Ehrlich. Er vermittelte in seinem gut vorbereiteten Vortrag Informationen über die Kultur der Siebenbürger Sachsen, speziell in Bezug auf die traditionellen Lieder. Es war vielen Anwesenden gar nicht bekannt, wem sie zu verdanken sind. Sie werden auch heute noch bei Festlichkeiten gesungen.Danach ergriff der Ehrenvorsitzende Hans Wester das Wort und erinnerte in einem Rückblick daran, dass die Kreisgruppe eben schon seit 70 Jahren existiert und in dieser langen Zeit im Wesentlichen von nur drei Vorsitzenden geführt wurde, eine Seltenheit unter den vielen Kreisgruppen. Marion Eigner, eine Frau mit beeindruckender Alt-Stimme, erfreute uns im Laufe der Veranstaltung immer wieder mit teils bekannten, teils weniger bekannten Liedern, begleitet am Klavier und moderiert von Prof. Heinz Acker, ein weit über unsere Kreise hinaus wohlbekannter Musikfachmann. Eine Freude für das Auge war die Tanzgruppe, die mehrmals auftrat. Sie wurde vor vielen Jahren von Susanne Weber gegründet und wird jetzt von Dagmar Markel geleitet. Schon vor Beginn der Veranstaltung spielte das KARPATEN ORCHESTER Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner bekannte Musik. Später war ihre Musik immer wieder zu hören, das Blasmusikorchester begleitete gegen Ende der Veranstaltung das gemeinsame Singen des Siebenbürgenliedes, des Badnerliedes sowie des Deutschlandliedes, bei denen sich alle Anwesenden von ihren Plätzen erhoben hatten.In der Pause wurde allerhand Kuchen auf die Tische gebracht, den mehrere Frauen des Vereins gebacken hatten. Es duftete angenehm nach Kaffee, als angenehme Überraschung gab es auch frisch gebackenen Baumstriezel, den uns Karl-Heinz Brenndörfer gebacken hatte. Es herrschte eine angenehme Atmosphäre im großen Saal, dazu trug auch die Ausstellung mit vielen Collagen von Marianne Götz bei, die in Augenschein genommen wurden. Dafür wurde die Künstlerin mit einer Urkunde geehrt, da es nicht ihre erste Ausstellung für die Kreisgruppe war. Es gab noch mehrere Ehrungen, alle von Michael Konnerth vorgenommen. Kurz nach 17.00 Uhr endete die Jubiläumsveranstaltung. Der Saal wurde anschließend für den TANZ IN DEN MAI umgestaltet, für die Musik dazu war die „NEON-Band“ bestellt.

Ortwin Götz