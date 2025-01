40 Jahre Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt: Ein Jubiläum voller Musik und Tanz

Bühne frei hieß es für die Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt, die sich zum runden Geburtstag einen Traum erfüllte und die Wunschkapelle, die uns während Corona mit Wohnzimmerkonzerten verzauberte, die Original Schwarzwälder Musikanten, einlud.

Das Geburtstagskind: die Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt unter der Leitung von Hermann Mattes (knieend rechts außen). Foto: Agnes Bielz

Original Schwarzwälder Musikanten unter der musikalischen Leitung von Michael Maier (Sechster von links). Foto: Ingrid Mattes

Ihr 40-jähriges Bestehen feierte die Siebenbürger Banater Blaskapelle am 7. Dezember 2024 in der Nibelungenhalle in Großmehring – ein Abend, der Musik, Tanz und Gemeinschaft gewidmet war. Gäste aus nah und fern, darunter Musikfreunde aus Drabenderhöhe, Böblingen, Nürnberg, Augsburg, Landshut und Regensburg, kamen zusammen, um dieses besondere Ereignis würdig zu feiern.Nach dem „Falkenauer Marsch“ begrüßte Ingrid Mattes die Ehrengäste aus Politik, Kirche, Verbänden und alle anwesenden Musiker. Die weitere Moderation übernahm Norbert Merkle vom Freundeskreis der Donauschwäbischen Blasmusik, eine echte Koryphäe in der Blasmusikszene, der mit Charme und Sachverstand durch den ersten Teil des Programms führte.Die Kapelle begeisterte mit einem vielseitigen Repertoire, das von böhmisch-mährischen Stücken bis hin zu modernen Arrangements reichte. Neben altbekannten Klassikern der Blasmusikliteratur wurde zum Beispiel der Titel „Bohemian Lovers“ von Florian Auktor und Manfred Milleder mitreißend vorgetragen. Besonders hervorzuheben ist die Polka „BASSt scho“ mit Bravour-Solo von Wolfgang Paal, gespielt von Anton Hartmann.Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbands Bayern und stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., der in Vertretung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni gekommen war, würdigte Hermann Mattes für sein langjähriges Engagement im Dienst der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft und in Anerkennung seines erfolgreichen Wirkens als Musiker und Dirigent und überreichte ihm das Goldene Ehrenwappen des Verbandes.Der Anfang war 1984. Musiker aus der alten Heimat vermissten das Musizieren in einer Blaskapelle – Musizieren, das eine lange Tradition in Siebenbürgen hat. In Ingolstadt angekommen, stellte einer der Musiker seine Garage als Probelokal zur Verfügung. Handgeschriebene Noten und Improvisation waren an der Tagesordnung. Sehr bald wurden das Repertoire und die Besetzung größer, und das Gemeindehaus wurde Proberaum.Zu den Musikern gesellten sich Musikkollegen aus dem Bekanntenkreis und der Werkskapelle Schubert & Salzer. Nach und nach wuchs der Musikerkreis, begünstigt durch die Zuwanderung aus Rumänien. Als erster Kapellmeister leitete Willi Schatz, gebürtiger Abtsdorfer, die Kapelle. Die Feiern der Kreisgruppe Ingolstadt, Geburtstage, kleinere Feste und auch Beerdigungen wurden musikalisch gestaltet und so das kulturelle Leben in Ingolstadt und darüber hinaus bereichert. Leider verstarb Willi Schatz viel zu früh im März 2001. Nikolaus Kreidl übernahm daraufhin die Geschicke der Kapelle und leitete diese bis zum Wegzug in die neue Wahlheimat Ungarn erfolgreich bis 2010.Seit April 2010 leitet Hermann Mattes die Kapelle, seine zweite Familie. Von Anfang an wirkten auch Banater Schwaben in der Kapelle mit, so dass sie in Siebenbürger Banater Blaskapelle umbenannt wurde. Heute ist sie aus dem kulturellen Leben der Stadt Ingolstadt und der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft nicht mehr wegzudenken. Ihr Jubiläum ist nicht nur ein Meilenstein, sondern auch ein Zeugnis für die Pflege und Weitergabe siebenbürgischer Kultur. Kapellmeister Hermann Mattes und der Vorsitzende der Kreisgruppe Ingolstadt, Manfred Binder, überreichten allen Musikern eine Urkunde in Anerkennung ihrer langjährigen Verdienste.Im zweiten Teil des Festes trat die Gastkapelle auf. Die Original Schwarzwälder Musikanten unter der musikalischen Leitung von Michael Maier versprachen feine und gepflegte Blasmusik mit vielen Eigenkompositionen, Bekanntem von Ernst Mosch und Rolf Schneebiegl, aber auch unentdeckten Blasmusik-Schätzen, sowohl instrumental als auch gespickt mit einer Prise Gesang, aber immer mit ganz viel Herz gespielt. Die Schwarzwälder sind allesamt erfahrene und aus diversen Spitzenkapellen der Szene bekannte Musiker. Die Tanzfläche war stets gut besetzt, das Publikum genoss die brillant vorgetragenen Blasmusikschätze sowie die Gesangseinlagen von Elke Karr und Michael Maier.Dieses Projekt wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert. Danke allen fleißigen Händen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an die Musikantenfrauen, die aus alten Noten die bezaubernde Tischdekoration gebastelt haben.Mit dem Konzert zeigte die Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt, dass sie nicht nur voller Stolz auf ihre Geschichte zurückblickt, sondern auch mit viel Engagement und Zuversicht in die Zukunft geht. Die vorbildliche Kameradschaft, das stetige Streben nach verbesserter Spielpraxis, die Leidenschaft für die Musik und die Stärkung unserer Gemeinschaft sind von unschätzbarem Wert und bleiben die treibenden Kräfte hinter ihrem Erfolg.Wir wünschen uns weiterhin gute Musik, gute Auftritte, viele Besucher und vor allem gute Gesundheit.

Ingrid Mattes