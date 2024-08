11. August 2024

Gelungene Weinwanderung über die Oppenheimer Rheinterrassen

Ein geselliger Austausch der etwas anderen Art fand am 15. Juni in der ehemaligen freien Reichsstadt Oppenheim am Rhein statt. Der Vorstand der Kreisgruppe Rheinhessen hatte die Mitglieder seiner Kreisgruppe und interessierte Gäste zu einer Weinbergwanderung auf den Rheinterrassen durch die Gemarkung oberhalb der Stadt Oppenheim eingeladen.

Weinbergwanderung der Kreisgruppe Rheinhessen mit Gästen aus dem Landesverband Hessen. Foto: Stephan Roth Eine Gruppe von insgesamt 27 Wanderlustigen fand sich am Treffpunkt auf dem großen Parkplatz des Einkaufszentrums ein. Zu den 13 Wanderbegeisterten der Kreisgruppe Rheinhessen gesellten sich weitere 14 Gäste aus dem benachbarten Landesverband Hessen. Mit einem Begrüßungstrunk wurden alle Teilnehmenden von der Vorsitzenden der Kreisgruppe Rheinhessen, Inge Erika Roth, willkommen geheißen und auf die bevorstehende Wanderroute eingestimmt. Nachdem Proviant und Getränke, bestehend aus ausreichend Wasser und den rheinhessischen Spezialitäten „Weck, Worscht und Woi“, auf die Rucksäcke der Wanderer verteilt waren, machten sich die Wanderlustigen auf „Schusters Rappen“ auf die etwa acht Kilometer lange Rundwanderstrecke entlang der Rheinterrassen Oppenheims. Ein gesonderter Bericht über die Weinwanderung der Kreisgruppe Rheinhessen, einer Untergliederung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland, wurde bereits aus Sicht des Landesverbands Hessen in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 11 vom 8. Juli, Seite 24, veröffentlicht.



Am Ende der Veranstaltung beim gemütlichen Beisammensein im Weingut bedankte sich die Vorsitzende der Kreisgruppe Rheinhessen, Inge Erika Roth, bei den Gästen aus Hessen für ihr Interesse und Kommen sowie bei den Mitgliedern der eigenen Kreisgruppe für ihre Unterstützung und die aktive Teilnahme. Insbesondere dankte sie ihren beiden Stellvertretern Rosina Probsdorfer für die Besorgungen des Proviants und Eduard Gieb für die Organisation und die Absprachen vor Ort und das Aussuchen der Tourenstrecke. Das Fazit am Ende dieses erlebnisreichen Tages lautete: Die Weinwanderung war ein Erlebnis, die Führung durch das Kellerlabyrinth war ein Highlight und das gute Wetter war ein Geschenk des Himmels!



Die nächste Veranstaltung der Kreisgruppe Rheinhessen findet am Samstag, dem 28. September, ab 15.00 Uhr im Weingut Bär in Ober-Olm statt. Prof. Dr. Hans-Christian Maner vom Historischen Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz konnte für einen spannenden Vortrag zum Thema „Reisen durch die Kulturlandschaft Siebenbürgen – mit eigenen und fremden Augen" gewonnen werden. Im Anschluss gemütlicher Ausklang bei „Zwiebelkuchen und Federweisser" im Weingut. Eine gesonderte Ankündigung folgt in der nächsten Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung.

Schlagwörter: Rheinhessen, Wanderung, Hessen

