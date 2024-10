12. Oktober 2024

„Gemeinsam für ein friedliches Europa“

Heimatvertriebene sind wichtige Brückenbauer – wird immer wieder gerne betont. So auch am Samstag, dem 14. September, beim Zentralen Festakt des Bundes der Vertriebenen für den Freistaat Bayern. Schnell füllte sich der Adalbert-Stifter-Saal im Sudetendeutschen Haus in München. Viele Vertreter der in Bayern ansässigen Landsmannschaften hatten sich eingefunden, um diesen Tag der Heimat gemeinsam zu verbringen. Mit dem Einmarsch der 13 Fahnenabordnungen wurde der Festakt zum Thema „Heimatvertriebene und Heimatverbliebene: Gemeinsam für ein friedliches Europa“ eröffnet.

Vertreter der Kreisgruppe Ingolstadt mit Markus Blume, MdL, (Dritter von rechts) und Andreas Lorenz (Vierter von links) beim Festakt des Bundes der Vertriebenen für den Freistaat Bayern. Foto: privat Seitens der Siebenbürger Sachsen marschierten die Abordnungen der Kreisgruppen München und Ingolstadt ein. Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt sowie Vorsitzender des BdV-Kreisverbands Ingolstadt, war mit einer Trachtengruppe angereist. Unter den zahlreichen Rednern richtete Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin aus Rumänien in München, anerkennende Worte an die Anwesenden und brachte, wie auch Ungarns Konsul Peter Lorenz, ihr tiefes Bedauern wegen Flucht und Vertreibung zum Ausdruck. „Europa ist ein privilegierter Ort, um zu leben“, betonte BdV-Landesvorsitzender Dr. h.c. Christian Knauer. Er ermunterte alle, sich für ein starkes und friedvolles Europa einzusetzen. Wissenschaftsminister Markus Blume, MdL, vertrat Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Er sicherte auch weiterhin die Unterstützung der Staatsregierung sowohl im kulturellen als auch im politischen Bereich zu.



Das kulturelle Programm wurde von den Original Banater Dorfmusikanten München und der Donauschwäbischen Singgruppe Landshut musikalisch bestritten. Der Auftritt der „Tanz- und Späldeel Leba Erlangen“ sowie der gemischten Siebenbürgisch-Banater Kinder- und Jugendtanzgruppe aus München wurde mit viel Applaus bedacht. Seitens der Siebenbürger Sachsen marschierten die Abordnungen der Kreisgruppen München und Ingolstadt ein. Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt sowie Vorsitzender des BdV-Kreisverbands Ingolstadt, war mit einer Trachtengruppe angereist. Unter den zahlreichen Rednern richtete Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin aus Rumänien in München, anerkennende Worte an die Anwesenden und brachte, wie auch Ungarns Konsul Peter Lorenz, ihr tiefes Bedauern wegen Flucht und Vertreibung zum Ausdruck. „Europa ist ein privilegierter Ort, um zu leben“, betonte BdV-Landesvorsitzender Dr. h.c. Christian Knauer. Er ermunterte alle, sich für ein starkes und friedvolles Europa einzusetzen. Wissenschaftsminister Markus Blume, MdL, vertrat Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Er sicherte auch weiterhin die Unterstützung der Staatsregierung sowohl im kulturellen als auch im politischen Bereich zu.Das kulturelle Programm wurde von den Original Banater Dorfmusikanten München und der Donauschwäbischen Singgruppe Landshut musikalisch bestritten. Der Auftritt der „Tanz- und Späldeel Leba Erlangen“ sowie der gemischten Siebenbürgisch-Banater Kinder- und Jugendtanzgruppe aus München wurde mit viel Applaus bedacht. Ingeborg Binder

Schlagwörter: Ingolstadt, BdV, Tag der Heimat

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.