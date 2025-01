Weihnachtsgottesdienst nach siebenbürgischer Tradition in Augsburg – wo in 2025?

Es war der letzte Sonntag vor Heilig Abend 2024, weit geöffnet das Kirchentor von St. Johannes – wie jedes Jahr traf sich Jung und Alt, für jeden war Platz: die ersten Bänke waren für Eltern mit Kindern reserviert, links vor dem Altarraum unter der Empore spielte die Siebenbürger Blaskapelle e.V. dirigiert von Siegfried Krempels das Weihnachtsliederpotpourri „Friede den Menschen auf Erden“.

Letztes Krippenspiel der Kreisgruppe Augsburg in St. Johannes? Foto: Markus Stenner

St. Johannes, 22.12.2024, alles und alle sind bereit für den Weihnachtsgottesdienst nach siebenbürgischer Tradition. Foto: Ulrike Lassner

Diakonin Elisabeth Krauß führt durch den Gottesdienst. Foto: Markus Stenner

Siebenbürger Chor Augsburg dirigiert von Elfriede Ungar. Foto: Markus Stenner

„Kommet, ihr Hirten“ singen alle begleitet von Helmut Hiller an der Orgel. Foto: Markus Stenner

Der Stern, der den Weg weist, Alicia Klein. Foto: Markus Stenner

Lesung der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, 15-20 durch die Konfirmandinnen Alicia Klein und Hanna Schuster. Foto: Markus Stenner

Der Siebenbürger Chor Augsburg stand im Chorraum der Kirche vor den Orgelpfeifen bereit, der Da Capo Chor würde von der rechten Empore aus das Krippenspiel musikalisch mitgestalten, mittig vor dem Altarraum lagen Schaffelle für die Hirten bereit und der große Tannenbaum war liebevoll mit Strohsternen und Kerzen geschmückt, die ein warmes Licht verbreiteten.„Bald ist heilige Nacht“ spielte die Blaskapelle und lenkte damit von den letzten Vorbereitungen des Kreisgruppenvorsitzenden und der Jugend der Kreisgruppe ab, die einen Beamer aufstellten, damit auch in den hinteren Reihen das Krippenspiel optisch verfolgt werden konnte, und die die letzten Tontests durchführten. Nun, da alles bereit war, hieß es warten und sich auf das nächste Lied der Blaskapelle freuen, während weitere Gottesdienstbesucher eintrafen.Diakonin Elisabeth Krauß, die zusammen mit Anita Deppner und Ute Bako aus unserer Kreisgruppe jeden am Kircheneingang freundlich begrüßte, ging Richtung Altar – der Gottesdienst konnte beginnen.Es war ein besonderer Gottesdienst. „Stille Nacht“ wurde gespielt, dann „Oh du Fröhliche“. „Sehr schön!“ flüsterte jemand in der Sitzreihe hinter mir. Fast alle Plätze in der Kirche und auf den Emporen waren belegt. Keiner musste stehen. Bemützte Häupter zeugten von den winterkalten dicken Ziegelwänden der Kirche, Rollatoren im Mittelgang zeigten, dass Gemeinschaft wärmt und man sich trotzdem auf den Weg in die Kirche macht.Die Diakonin wendete sich von der Kanzel an die Gemeinde mit den Worten: „Gott ist in dieser Welt, das hören wir, wenn wir den Chören, der Musik unserer Stimmen zuhören.“ Laut setzte das Orgelspiel ein und alle sangen mit „Nun singet und seid froh“. Der Siebenbürger Chor, dirigiert von Elfriede Ungar erklang mit „Immer wenn es Weihnacht wird“, alle zusammen riefen nach den Hirten singend „Kommet ihr Hirten“, begleitet von Helmut Hiller an der Orgel und waren spätestens mit der Lesung der Weihnachtsgeschichte Lukas 2, 15-20 voll in Weihnachtsstimmung, die die Konfirmandinnen Alicia Klein und Hanna Schuster vortrugen.Angeleitet von Sandra Bruss, Letizia Hopprich und Ute Bako wurde das Krippenspiel in bewährter Weise von der Kindertanzgruppe Augsburg vorgeführt, sehr dynamisch aus den verschiedenen Gängen der Kirche startend. Der Da Capo Chor, dirigiert von Rita Almus, lenkte den Blick der Gemeinde nach oben zur Empore. Das zeitweise vom Lautsprecher verstärkte Pfeifen eines Hörgerätes wurde genauso gelassen hingenommen, wie das vereinzelte laute Sprechen von Kindern im Kirchenschiff.Gegen Ende des Gottesdienstes trat der Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz an das Rednerpult und sprach über Veränderung: „Wenn nicht greifbar ist, wohin die Veränderung führen wird, sind wir ein bisschen befangen“, und über Tradition, die uns Halt gibt und zu der auch die Ausübung dieses Gottesdienstes nach siebenbürgischer Tradition seit über zwei Jahrzehnten an diesem Standort zählt. Dieser Ort, wo schon 1981 der Siebenbürgische Chor Augsburg kurz nach seiner Gründung durch Siegried Krempels bei Gottesdiensten aufgetreten war, wird nun verkleinert und zum Teil anderen Projekten gewidmet (siehe https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/24/03/Konzept_Forum_St._Johannes-2024.pdf ). Herr Schwarz sprach seinen herzlichen Dank an alle aus, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen hatten, angefangen vom Mesner Gert Strodl bis zur Handarbeitsgruppe, die unter der Leitung von Adelheid Kellinger mit viel Liebe und Sorgfalt die Päckchen für die Bescherung unter dem kirchlichen Weihnachtsbaum zusammengestellt hatten.Er gab bekannt, dass am Ausgang Spenden für die Einrichtung „Der Bunte Kreis Augsburg“ gesammelt wurden, während der Klingelbeutelinhalt der St. Johannes Kirchengemeinde zugutekam. Diakonin Elisabeth Krauß verlas die Fürbitten, sprach den Segen und wünschte allen Gottesdienstbesuchern Fröhliche Weihnachten. Begleitet durch den Gesang der Gemeinde: „Ihr Kinderlein kommet“, gingen die Kinder, wie einst in Siebenbürgen, um den festlich geschmückten Baum und den Altar, um dann das ersehnte Päckchen in Empfang zu nehmen.Während die ersten Senioren die Kirche verließen, kostete manch ein Kind schon andächtig einen der in liebevoller Handarbeit verzierten Lebkuchen aus seinem Päckchen.

Ulrike Lassner

Da Capo Chor dirigiert von Rita Almus. Foto: Markus Stenner

Die Heiligen Drei Könige auf ihrem Weg zum Sohn Gottes, dargestellt von Katja Lachmayr, Elias Bako und Kilian Lachmayr. Foto: Markus Stenner