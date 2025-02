Am Samstag, dem 7. Dezember 2024, um 8.00 Uhr morgens trafen sich die „Siebenbürgischen Backkünstler“ zum letzten Backseminar des Jahres. Nach einem gemeinsamen Frühstück begann das große Backen. Unter der Leitung von Elisabeth Schuster wurden Ischler, Spitzbuben, Vanillekipfel und Linzer Stangen gebacken.

Siebenbürgische Backkünstler in der Weihnachtsbäckerei. Foto: Kathi Drotleff

Übergabe der Plätzchen an die Altenheim-Bewohner. Foto: Lienhard Gutt

Wie auch in den vorigen Seminaren wurde nicht nur gelehrt, sich ausgetauscht und gebacken, sondern dabei, wie immer, auch ein ehrenamtlicher Zweck erfüllt: In der Weihnachtsbäckerei wurde für die Bewohner des Haus Siebenbürgen-Drabenderhöhe gebacken. Ein Dank an unsere Lissi für die weiteren Plätzchen-Spenden. Übergeben wurden alle Plätzchen am 18. Dezember. Wir hoffen, dass der Genuss der traditionellen siebenbürgischen Plätzchen manch schöne Erinnerung wecken konnte.Die Backseminarreihe war ein großer Erfolg. Traditionen bewahren und pflegen, Gemeinschaft schaffen war der Leitgedanke der Seminare. Und das ist uns gelungen, denn zur Tradition gehört eben auch das Kulinarische. Wir bedanken uns beim Oberbergischen Kreis, der das Projekt finanziell unterstützt hat. Ebenso bedankt sich die Kreisgruppe Drabenderhöhe bei dem Haus Siebenbürgen, das uns die Räumlichkeiten des Hauses zur Verfügung gestellt hat. Ein Dank geht auch an die Eheleute Elke und Helmut Scharpel, die immer mit einem leckeren Frühstück auf die Teilnehmer gewartet haben.Die Teilnehmer wünschten sich einstimmig eine Fortsetzung der Seminarreihe. Deshalb werden wir dem Wunsch nachkommen und in diesem Jahr ein Kochseminar anbieten.

Anita Gutt