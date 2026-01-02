



2. Januar 2026

Austausch des Landesverbandes Hessen: Zwei Tage voller ­Impulse für 2026

Am Wochenende des 15. und 16. November 2025 fand in Rüsselsheim erneut der zweitägige Austausch des Landesverbandes Hessen der Siebenbürger Sachsen statt. Die Veranstaltung, die durch das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz gefördert wurde, vereinte Vertreterinnen und Vertreter aller Untergruppierungen des Verbandes sowie Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Hessen.

Eine gut gelaunte Gruppe nach einem anstrengenden, aber erfolgreichen Wochenende in Rüsselsheim Foto: Nina Juchum Der Austausch begann bereits am Freitagabend und legte damit den Grundstein für intensive Diskussionen und einen lebendigen Dialog zwischen den Generationen. Ziel der Veranstaltung war es, neue Impulse für die Verbandsarbeit zu sammeln und den Blick klar auf das kommende Jahr 2026 zu richten.



Ein Schwerpunkt lag auf der stärkeren Einbindung junger Menschen in die Verbandsarbeit. Es wurden neue Formate diskutiert, die Jugendliche langfristig motivieren und ihnen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten geben sollen. Bestehende Projekte wurden reflektiert, um zu prüfen, welche Maßnahmen im Jahr 2026 fortgeführt oder neu aufgesetzt werden sollten.



Ein weiterer großer Themenblock befasste sich mit der Mitgliederwerbung, die seit mehreren Jahren im Fokus steht. Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmenden Strategien zur Gestaltung moderner Flyer – von klaren, zielgruppenorientierten Botschaften bis hin zu frischen Designs, die Tradition und Moderne verbinden. Diskutiert wurde auch der optimale Aufbau solcher Flyer: Welche Inhalte gehören unbedingt hinein? Wie lässt sich die Identität der Siebenbürger Sachsen ansprechend transportieren? Welche visuellen Elemente sprechen besonders junge Menschen an?



Zusätzlich wurden Möglichkeiten der digitalen Mitgliedergewinnung beleuchtet. Hierbei spielte die Einbindung von sozialen Medien, insbesondere Instagram und Facebook, eine zentrale Rolle. Die Jugendlichen stellten Beispiele erfolgreicher Social-Media-Kampagnen vor und erarbeiteten Vorschläge, wie der Landesverband seine Online-Präsenz stärken kann. Von regelmäßigen Einblicken in die Verbandsarbeit über kurze Videoclips bis hin zu interaktiven Formaten wie Umfragen und Q&A-Sessions – zahlreiche Ideen fanden den Weg aufs Papier.



Ingwelde Juchum, Vorsitzende des Landesverbands Hessen, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf des Austauschs. „Der offene und engagierte Dialog hat gezeigt, wie viel Potenzial in unseren jungen Mitgliedern steckt. Besonders die Ansätze zur modernen Mitgliederwerbung werden uns helfen, 2026 zielgerichtet und innovativ zu gestalten“, betonte sie.



Mit vielen neuen Ideen, gestärktem Gemeinschaftsgefühl und klaren Zukunftsperspektiven endete die Veranstaltung am Sonntag. Der Landesverband blickt nun optimistisch in das kommende Jahr – und setzt weiterhin auf die enge Zusammenarbeit aller Generationen der Siebenbürger Sachsen in Hessen.

Ramona Linz



Schlagwörter: Hessen, Austausch

