



4. Januar 2026

Kreisgruppe Stuttgart wählt neuen Vorstand

Einen Führungswechsel hat die Kreisgruppe Stuttgart in der Mitgliederversammlung am 9. November 2025 im Haus der Heimat in Stuttgart vollzogen. Neuer Vorsitzender ist Werner Schneider, der Reinhold Zöllner in diesem Amt folgt.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Stuttgart, von links nach rechts, vordere Reihe: Johanna Filippi, Gudrun Dengel, Erika Jakob, Anna Fleischer, Dorothea Binder, Ilona Hertel; hintere Reihe: Hartmuth Weber, Reinhold Zöllner, Werner Schneider (Vorsitzender), Egmont Preidt und Michael Filippi. Foto: Ines Wenzel Den Berichten des Vorsitzenden, der Kassenwartin, der Kulturreferentin und der Rechnungsprüferin folgte die Entlastung des Vorstands. Für die anstehende Neuwahl wurde die stellvertretende Landesvorsitzende Ines Wenzel zur Wahlleiterin gewählt. Gerhild Reip und Martina Zöllner unterstützten sie als Wahlhelferinnen. Nach einer kurzen Ansprache führte Ines Wenzel sehr routiniert und effizient durch die Vorstandswahlen. Folgende Mitglieder wurden in offener Wahl gewählt.



Vorsitzender: Werner Schneider; stellvertretende Vorsitzende und Kassenwartin: Anna Fleischer; weitere stellvertretende Vorsitzende: Erika Jakob und Reinhold Zöllner; Schriftführerin: Gudrun Dengel. Vom neu gewählten Vorstand wurden dann folgende Referate und Beisitzer eingesetzt. Kulturreferentin: Gudrun Dengel; Frauenreferentin: Dorothea Binder; Internetreferat: Reinhold Zöllner; Beisitzer, zuständig für Baumstriezel und Bewirtung: Egmont Preidt, Ilona Hertel und Michael Filippi. Als Kassenprüferinnen wurden Johanna Filippi und Berndt Schütz gewählt, als ihr Stellvertreter Hartmuth Weber. Delegierte, die die Kreisgruppe bei den Wahlen des Verbands vertreten dürfen, sind Anna Fleischer, Erika Jakob und Werner Schneider. Ersatzdelegierte sind Dorothea Binder und Gudrun Dengel.



Zum Abschluss bedankte sich Werner Schneider als neuer Vorsitzender der Kreisgruppe für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er betonte, wie wichtig es für uns Siebenbürger Sachsen ist, weiterhin die Tradition und Gemeinschaft zu bewahren, den Austausch zwischen den Generationen zu fördern, offen für Neues zu bleiben und gemeinsam einen lebendigen Ort zu schaffen, an dem sich jeder willkommen fühlt.

Schlagwörter: Stuttgart, Neuwahlen

