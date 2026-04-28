



28. April 2026

Neuwahlen in der Kreisgruppe Sachsenheim

Am Sonntag, den 29. März, fand die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Sachsenheim statt. Der scheidende Kreisgruppenvorsitzende Johann Krestel eröffnete die Versammlung um 14.30 Uhr mit seinem Jahresbericht. Anita Gross bot in ihrem Kassenbericht einen detaillierten Überblick über die Finanzen für das Geschäftsjahr 2025. Die Leiter der Jugend- und Erwachsenentanzgruppe, der Theatergruppe, des Chores und der Urzeln berichteten über die Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Ehrungen in Sachsenheim, von links: Helge Krempels, Birgit Andre, Melitta Krestel, Christian Guist und Johann Krestel. Foto: Udo Schuster Helge Krempels, stellvertretende Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, ehrte Birgit Andre und Johann Krestel für ihr Engagement in der Kreisgruppe mit einer Ehrenurkunde. Melitta Krestel und Christian Guist wurde das Silberne Ehrenwappen des Verbandes verliehen. Der alte Vorstand wurde entlastet und ein neues Gremium bestimmt.



Christa Gross wurde zur neuen Kreisgruppenvorsitzenden gewählt, unterstützt von den stellvertretenden Vorsitzenden Christian Guist und Daniel Andre sowie Anita Gross als Kassier und Hildegard Frank als Schriftführerin. Weitere Vorstandsmitglieder sind Birgit Andre, Lea Schuster, Melitta Krestel, Oli Krestel, Johann Krestel und Udo Schuster. Die neuen Kassenprüfer sind Melitta Schmidt und Ingrid Schuster. Neuer Vorstand der Kreisgruppe Sachsenheim, von links nach rechts: Melitta Schmidt, Udo Schuster, Melitta Krestel, Lea Schuster, Anita Gross, Birgit Andre, Hildegard Frank, Daniel Andre, Christa Gross (Vorsitzende), Maximilian Frank, Oli Krestel, Christian Guist, Johann Krestel und Ingrid Schuster. Foto: Erika Schuster In ihrer Antrittsrede äußerte sich Christa Gross optimistisch über die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Team. Die Mitglieder gratulierten dem neuen Vorstand und dankten dem scheidenden Vorsitzenden für sein fortwährendes Engagement im erweiterten Vorstand der Kreisgruppe Sachsenheim. Helge Krempels, stellvertretende Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, ehrte Birgit Andre und Johann Krestel für ihr Engagement in der Kreisgruppe mit einer Ehrenurkunde. Melitta Krestel und Christian Guist wurde das Silberne Ehrenwappen des Verbandes verliehen. Der alte Vorstand wurde entlastet und ein neues Gremium bestimmt.Christa Gross wurde zur neuen Kreisgruppenvorsitzenden gewählt, unterstützt von den stellvertretenden Vorsitzenden Christian Guist und Daniel Andre sowie Anita Gross als Kassier und Hildegard Frank als Schriftführerin. Weitere Vorstandsmitglieder sind Birgit Andre, Lea Schuster, Melitta Krestel, Oli Krestel, Johann Krestel und Udo Schuster. Die neuen Kassenprüfer sind Melitta Schmidt und Ingrid Schuster.In ihrer Antrittsrede äußerte sich Christa Gross optimistisch über die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Team. Die Mitglieder gratulierten dem neuen Vorstand und dankten dem scheidenden Vorsitzenden für sein fortwährendes Engagement im erweiterten Vorstand der Kreisgruppe Sachsenheim. Hans Christian Guist

Schlagwörter: Sachsenheim, Neuwahlen

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