1. Landsleute und Kreisgruppenvorsitzende aus einem recht weiten Umkreis dabei, also etwa von Mannheim bis München oder von Frankfurt bis Freiburg. Und Mitglieder des BdV-Vorstandes, Kreisverband Karlsruhe, dazu Vorstände mehrerer befreundeter Landsmannschaften wie Banater Schwaben, Schlesier, Russland- und Karpatendeutsche. Sie haben, obwohl z.T. katholisch, begeistert mit uns gefeiert und das auch laut gesagt! Die Passage 1.,wurde aus dem Artikel kopiert. Mir gefällt die Aussage "obwohl z. T. katholisch" nicht. Warum? Bin selbst katholisch, kümmere mich seit 2015 erfolgreich um die Heimatkirche meiner Vorfahren in Siebenbürgen, besuche den evangelischen A. B. Gottesdienst bei Heimattreffen dort, verlese im Gottesdienst das Grußwort von Herrn Reinhart Bischof Guib, ebenfalls bei Heimattreffen in Deutschland, auch von Herrn Pfarrer Dr. Johannes Klein, Herrn Bezirkskirchenkuator Ortwin Hellmann. Obwohl katholisch, eine katholische Protestantin A. B. ?, halte ich die Aussage "z. T. katholisch" für unangebracht. Als unsere jüngste Tochter 2014 in Frankreich heiratete, begleiteten der evangelische Pfarrer unserer Schlosskirche hier, sowie seine Frau, den Gottesdienst und die Trauungszeremonie musikalisch (Gitarre, Querflöte). Wäre ein Artikel geschrieben worden, hätte dort garantiert nicht gestanden: "Alle Hochzeitsgäste haben begeistert gefeiert und das auch laut gesagt, obwohl z. T. evangelisch." Unsre Kinder getraut hat übrigens Kardinal Cláudio Hummes aus Sáo Paulo mit Assistenz eines Priesters aus Afrika. International, "multikonfessionell"! Das Wort "katholisch", "evangelisch" ist nie gefallen. Mir scheint jedoch, dass in vielen Köpfen "ökumenisch" noch nicht angekommen ist. Arbeiten wir dran! P. S. Damit niemand jetzt noch auf die Idee kommt, die "Hochzeits-Flüge" wären aus der "Kirchenkasse" bezahlt worden - diese als auch Hotel - Kosten haben die Eltern der Braut beglichen. Beitrag am 19.01.2020, 11:41 Uhr von SIMIVALI geändert.

2 • SIMIVALI schrieb am 19.01.2020, 15:42 Uhr: