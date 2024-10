1 • AW-Nösen schrieb am 03.10.2024, 18:08 Uhr (um 18:25 Uhr geändert):

Mit Freude und Stolz haben Hanny und ich Euren Aufenthalt beim Sachsentreffen in Hermannstadt verfolgt. Ihr ward eine bemerkenswert große Gruppe und auf vielen Videos und Fotos zu bewundern.

Der Artikel hat uns über Eure Auftritte und Erlebnisse in der alten Heimat gut am Laufenden gehalten, sodass wir das Gefühl hatten dabei zu sein.

Wir wünschen Euch weiterhin viel Erfolg und viele tanzfreudige und heimatverbundene Mitglieder und freuen uns bereits jetzt auf Euer 50jähriges Jubiläum 2026, welches wir gerne mit Euch zusammen feiern möchten. Bleibt wie Ihr seid, so haben wir Euch gern!

Hanny und Anny