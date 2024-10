1 • Scheibi schrieb am 29.09.2024, 11:28 Uhr (um 11:29 Uhr geändert):

Die Senioren der siebenbürgischen Heimatrunde im Kreisverband Nürnberg gratulieren zum 80. Geburtstag des Jubilars Wolfgang Binder.

Diesen Wünschen schließe ich mich an.

Die Leistungen von Wolfgang Binder sind für die Senioren nicht nur in Fürth von großer Bedeutung und zu würdigen.

Sieben Jahre gesammelte Erfahrung in der Kreisgruppe Augsburg

konnte er im unsichtbaren Umzugsgepäck aus Schwaben nach Franken mitnehmen.

Wolfgang Binder übernahm 2007 die Verantwortung für den Seniorenkreis in der Kreisgruppe Augsburg.

Dieser wurde 1984 von Pfarrer i. R. Friedrich Maiterth gegründeten und bis 2007 geleitet.

Wolfgang Binders Leistungen, zusammen mit dem Helferteam von Erna Szilagy bleiben unvergesslich. Als Dank, Anerkennung für seinen Einsatz, wurde ein würdiges Abschiedsfest mit kulturellen Beiträgen aller Kulturgruppen der Kreisgruppe Augsburg gefeiert.

2014 übergab er an seinen Nachfolger Josef Vetro ein gut bestelltes Feld.

Der siebenbürgischen Seniorenrunde in Fürth und besonders Hermine Schuller- Bögelein wünsche ich viele gemütlich Stunden in vertrauter Runde.

Hannelore Scheiber