28. September 2024

Kreisverband Nürnberg: Zum 80. Geburtstag von Wolfgang Binder

m Haus der Heimat Nürnberg feierten die Senioren der Siebenbürgischen Heimatrunde den 80. Geburtstag von Wolfgang Binder, Leiter dieser aktiven Gruppe. Wolfgang Binder ist in Siebenbürgen geboren, Sohn von Frieda Binder-Radler, einer bedeutenden siebenbürgischen Persönlichkeit; sie hat dem siebenbürgischen Völkchen viele Theaterstücke, Gedichte, Lieder in sächsischer Mundart, Sammlungen von Sagen und Volkserzählungen, Malereien, Keramiken hinterlassen. Wolfgang hat lange Jahre in Augsburg einen stattlichen Seniorenkreis gegründet und geleitet, weil ihm die älteren Menschen immer am Herzen lagen.

Wolfgang-Binder. Foto: Annette Folkendt Auf Einladung von mehreren Gruppen hat er geschichtliche Vorträge in ganz Deutschland gehalten. Nach seinem Umzug mit der Familie nach Fürth hat er sich zusammen mit seiner lieben Frau Eva Binder weiter um das Wohl der Senioren bemüht und so fast zehn Jahre die Siebenbürgische Heimatrunde im Haus der Heimat geleitet. Sein unübertreffliches großes Wissen und Können, seine kreative Ader, die er von seinen Eltern geerbt hat, konnte er mit viel Talent, Geschick, Mühe und rastlosem, stundenlangem Arbeiten in wunderbare Filmchen „zaubern". Viele schöne Stunden in Wort und Bild, untermalt mit immer passender Musik, hat Wolfgang seinen Senioren „kredenzt". Aus tiefstem Herzen ist die ganze Heimatrunde Wolfgang Binder dankbar und gratuliert ihm zu seinem 80. Ehrentag ganz, ganz herzlich! Wir wünschen Wolfgang für sein neues Lebensjahr und für die darauffolgenden Jahre nur das Beste, vor allem Gesundheit, ungebrochene Schaffenskraft und Segen auf allen Wegen. Wir alle aus der Siebenbürgischen Heimatrunde würden uns freuen, auch weiterhin mit ihm und seiner Frau Eva durch inspirierende Beiträge zur Festigung unserer Gemeinschaft verbunden zu bleiben. Gruppenfoto der Siebenbürgischen Heimatrunde mit Wolfgang Binder (Zweiter von rechts). Foto: Annette Folkendt Die Siebenbürgische Heimatrunde wird von Hermine Schuller-Bögelein in Zukunft geleitet, die seit einigen Jahren neben Wolfgang Binder mit ihrem fröhlichen Wesen und ihrem Akkordeon die Runde unterstützt und erfreut hat.

Schlagwörter: Nürnberg, Jubilar, Binder, Senioren, Heimatrunde

