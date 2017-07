26. Juli 2017 Druckansicht | Empfehlen

Rumänische Post würdigt Freundschaftsvertrag mit Deutschland

In diesem Frühjahr wurde an die Unterzeichnung des „Vertrages über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien“ vor 25 Jahren erinnert; auch in dieser Zeitung wurde hierüber berichtet, siehe SbZ Online.

„Romfilatelia“, die mit der Herausgabe von Briefmarken betraute Tochtergesellschaft der rumänischen Post, erinnert mit einer Ganzsache an das Vertragsjubiläum. Der Wertstempel zu 1,30 RON zeigt das Gebäude des rumänischen Außenministeriums, der Zudruck nimmt zweisprachig Bezug auf das Jubiläum.



Die Sonderganzsache wurde im Rahmen der 20. Sitzung der Deutsch-Rumänischen Regierungskommission für die Belange der Deutschen Minderheit in Rumänien vorgestellt, die am 10. und 11. April in Bukarest tagte. Ein Bericht und Fotos von der Zeremonie können unter [url=http://romfilatelia.ro/ro/istoria- filatelica-a-relatiilor-romano-germane/]http://romfilatelia.ro/ro/istoria- filatelica-a-relatiilor-romano-germane/[/url] abgerufen werden.

