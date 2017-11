23. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Podiumsdiskussion: „Deutsch-rumänische Freundschaft – Fokus Kultur“

Wie im letzten Jahr unterstützt unser Verband die Rumänischen Kulturtage in München – diesmal beteiligt er sich an der Veranstaltung, mit der die Kulturtage am Samstag, dem 25. November, ausklingen.

Vor 50 Jahren haben Rumänien und Deutschland wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen und vor 25 Jahren einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Diese gemeinsame Geschichte wird in einer kurzen Filmdokumentation von Brigitte Drodtloff präsentiert und bildet auch die Grundlage der Podiumsdiskussion zum Thema „Deutsch-rumänische Freundschaft – Fokus Kultur“.



Unter der Moderation von Robert Schwartz, Leiter der Rumänien-Abteilung der Deutschen Welle, diskutieren ausgewiesene Fachleute:



- Dr. Anneli Ute Gabanyi, Politikwissenschaftlerin und wohl intimste Kennerin rumänischer Zeitgeschichte;

- Christel Ungar-Țopescu, Chefredakteurin der deutschsprachigen Sendung des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TVR;

- Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS);

- Claudiu Florian, Leiter des Rumänischen Kulturinstituts Berlin;

- Dietmar Gross, Vorstandsmitglied des BUND Naturschutz Bayern.



Die Veranstaltung, die von dem Geiger Andrei Ciobanu musikalisch umrahmt wird, findet am 25. November ab 17.00 Uhr im Carl-Amery-Saal des Kulturzentrums Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München, statt. Der Eintritt ist frei. Zu erreichen ist das Kulturzentrum mit der S-Bahn, Haltestelle Rosenheimer Platz, oder mit der Straßenbahnlinie 16, Haltestelle Am Gasteig. Weitere Einzelheiten zu den Kulturtagen finden Sie unter www.geforum.de

