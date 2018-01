Mundartseminar im Haus der Heimat Nürnberg mit öffentlicher Lesung

Alle Mundartautoren sowie an der Mundart Interessierte sind herzlich eingeladen zum Siebenbürgisch-Sächsischen Mundartseminar am 25. März im Haus der Heimat Nürnberg, das ab 10.00 Uhr ein fachliches Gespräch im Rahmen des Seminars mit Hanni Markel vorsieht.

Schwerpunkte sind dabei, die Bedeutung von Beispielen aus dem mundartlichen gemeinsamen bzw. lokalen Sonderwortschatz zu erkennen (scheiwlich = rund), Wissen um bestimmte Eigenheiten des Wortschatzes (der Baar; det Saal), der Aussprache (mucken = machen; hin = haben), eigene Beiträge( z. B. Benennungen der Kartoffel), Ortsspott bezüglich sprachlicher Besonderheiten. Zum neuen Liederbuch „E Liedchen hälft ängden. Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ (Verlag Haus der Heimat, Nürnberg 2017) werden die Herausgeberinnen referieren: speziell zum sprachlichen Teil der Mundartlieder Rose Chrestels aus Nürnberg sowie zum musikalischen Teil des Bandes Angelika Meltzer aus Fürth. Hanni Markel referiert über „Mundartliche Originallieder im siebenbürgischen Singspiel, dargestellt am Beispiel Georg Meyndt“.Weitere Schwerpunkte können wir mitbestimmen, indem wir Fragen zu Wörtern (z. B. deren Herkunft) und Sprachprobleme bis zum 28. Februar an Doris Hutter schicken, um im Voraus Literatur dazu, besonders Wörterbücher, durchsehen zu können. Die Kontaktadresse: Haus der Heimat, Imbuschstraße 1, 90473 Nürnberg, Telefon: (09 11) 8 00 26 38, Fax: (09 11) 8 00 26 40, E-Mail: doris.hutter[ät]hausderheimat-nuernberg.de.16-18 Uhr ist die öffentliche Lesung der Autoren (je sechs Minuten) im passenden Rahmen geplant.Ich bitte die Autoren und die Gäste, ihre Teilnahme am Seminar und die Texte für die öffentliche Lesung bis spätestens 28. Februar im Haus der Heimat mit kompletter Adresse (auch E-Mail) und Telefonverbindung (zwecks Fahrgemeinschaften) zu melden und mir mitzuteilen, ob sie mit Pkw oder Bahn anreisen und ob sie ein Mittagessen einnehmen wollen.Die Teilnahme von Autoren wird in Form eines Fahrtkostenzuschusses vom Haus der Heimat gefördert. Weitere Gäste, die nur zuhören wollen, können gerne auf eigene Kosten dazukommen. Wir haben vor dem Haus sowohl die U-Bahnstation Langwasser-Süd (U1 in 15 Minuten vom Hauptbahnhof Nürnberg) als auch einen großen Parkplatz (P+R). Die Anzahl der Seminarteilnehmer ist auf 30 Personen begrenzt. Die Reihenfolge der Anmeldungen zählt. Der Eigenanteil für Seminarteilnehmer beträgt 10 Euro und beinhaltet auch das Mittagessen. Für die gemeldeten Teilnehmer gibt es Anfang März evtl. nähere Informationen und Vorschläge für Fahrgemeinschaften. Herzlich willkommen!

Doris Hutter