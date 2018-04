23. April 2018 Druckansicht | Empfehlen

Jahrestagung der Sektion Genealogie: Programmänderung

Die Sektion Genealogie des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde e.V. (AKSL) lädt zu ihrer Jahrestagung ein, die am Freitag, 4. Mai, und Samstag, 5. Mai, im Kultur- und Begegnungszentrum der Siebenbürger Sachsen auf Schloss Horneck in Gundelsheim/Neckar stattfindet. Sie beginnt am Freitag um 14.00 Uhr (statt 14.30 Uhr) mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den Leiter der Sektion Genealogie, Dr. Robert Offner.

Das Motto der Tagung lautet Metamorphosis Transylvaniae. Der Vortragsblock wird eröffnet mit dem Beitrag von Rüdiger von Kraus M. A. (Boston): „Siebenbürgisch-sächsischer Kleinadel im Zeitalter Brukenthals: Die Familie von Kraus“ (14.10 Uhr), gefolgt vom Referat von András Bándi (Hermannstadt): „Die wiederentdeckten ev. Kirchenbücher von Baumgarten (Bungard/Bongárd)“ (14.40 Uhr). Neu im Programm ist – nach der Kaffeepause – der Besuch der aktuellen Kunstausstellung im Siebenbürgischen Museum von 16.00 bis 17.00 Uhr. Danach berichtet Dr. Emőke Gálfi (Klausenburg) über „Groß-Enyed im 16. Jahrhundert als Ort des Zusammenlebens zwischen Siebenbürger Sachsen und Ungarn“ (17.00 Uhr), und Dr. Zsolt Bogdándi (Klausenburg) hält den Vortrag „Genealogische Daten des siebenbürgisch-sächsischen Patriziats von Klausenburg im 16.-17. Jahrhundert“ (17.30 Uhr). Dr. Werner Klemm (Detmold) stellt die Forschungsergebnisse von Fabien Fischer (Straßburg) vor: „Junge siebenbürgisch-sächsische Akademiker als Exulanten im Elsaß (17. Jahrhundert)“ (18.00 Uhr).



Robert Offner

