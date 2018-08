6. August 2018 Druckansicht

Hans Bergel zum 93. Geburtstag

Der Publizist und Schriftsteller Hans Bergel ist seit 1990 Mitglied der Sektion Karpaten des DAV und war deren Vorsitzender von 1994 bis 1997. Seither ist er deren Ehrenvorsitzender und nimmt als solcher regen Anteil am Vereinsleben. Die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hat Hans Bergel bereits 1975 das Goldene Ehrenwappen verliehen, zu seinen unzähligen Auszeichnungen gehört der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis (1988), zudem ist der am 26. Juni 1925 in Rosenau Geborene Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe München. Als Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung (1970-1989) hat er diese Publikation stark geprägt und sich kämpferisch für seine Landsleute eingesetzt. Deshalb sei ihm an dieser Stelle sowohl seitens des Verbands als auch der Sektion Karpaten des DAV herzlich gratuliert.

Es ist schwer, unseren Jubilar in wenigen Worten zu würdigen, ist er doch durch sein Œuvre, seine Ehrungen und Präsenz in den Medien allseitig bekannt. 93 Jahre bei überbordender schriftstellerischer Kreativität und aktiver Teilnahme am Gemeinschaftsleben sind wahrlich nicht alltäglich. Und was dem Leser dargeboten wird, ist vom Feinsten: scharfsinnige Essays, tiefgründige Studien und Abhandlungen, dazu Romane, die sprachgewaltig gleichzeitig zeitgeschichtliche Dokumente wie auch poetisch dargebrachte Familienepen sind. Es sind aber nicht nur sie, die uns ein Bild dieses unermüdlichen, streitbaren, nonkonformistischen, mit enzyklopädischem Wissen ausgestatteten Journalisten und Autors von über 50 Büchern erlauben. Stets ein anregender Gesprächspartner: Hans Bergel, aufgenommen im September 2015 in seinem Arbeitszimmer in Gröbenzell bei München. Foto: Konrad Klein Es ist schwer, unseren Jubilar in wenigen Worten zu würdigen, ist er doch durch sein Œuvre, seine Ehrungen und Präsenz in den Medien allseitig bekannt. 93 Jahre bei überbordender schriftstellerischer Kreativität und aktiver Teilnahme am Gemeinschaftsleben sind wahrlich nicht alltäglich. Und was dem Leser dargeboten wird, ist vom Feinsten: scharfsinnige Essays, tiefgründige Studien und Abhandlungen, dazu Romane, die sprachgewaltig gleichzeitig zeitgeschichtliche Dokumente wie auch poetisch dargebrachte Familienepen sind. Es sind aber nicht nur sie, die uns ein Bild dieses unermüdlichen, streitbaren, nonkonformistischen, mit enzyklopädischem Wissen ausgestatteten Journalisten und Autors von über 50 Büchern erlauben.Gerade die in den kürzlich erschienenen Büchern „Europäische Impressionen“ (2014), „Blick auf die Welt“ und „Glanz und Elend der Siebenbürger Sachsen“ (jeweils 2017) veröffentlichten Texte beeindrucken durch die Vielfalt der angesprochenen Themen, seien sie philosophischer, politischer, künstlerischer oder gesellschaftlicher Natur. Abstrahiert jeder Political Correctness, in seiner ihm eigenen Ausdrucksweise werden dem Leser eindrucksvolle Gemälde von Menschen und Landschaften vermittelt. Die Gradlinigkeit, mit der heikelste Themen angegangen werden, überrascht und beeindruckt. Und immer wieder kommt faszinierend, urplötzlich, emotional aussagend, die tiefe geistige Nähe, die Verbundenheit des Weltbürgers – der unser Jubilar ist – zu seiner Heimat Siebenbürgen und Rumänien zur Sprache, seien es die mitternächtlichen Spa­ziergänge durch die historischen Altstädte Hermannstadt oder Kronstadt, Reflektionen zur Geschichte seines Volkes, die Gespräche „mit den rich­tigen Menschen“ des Landes oder die Landschaftsbeschreibungen. Die Ver­bundenheit des Jubilars mit der Herkunft ist für uns ein Ansporn, uns ebenfalls für die Gemeinschaft einzusetzen. Mit tiefem Respekt und in voller Würdigung des bisher Geleisteten wünschen wir dem Jubilar noch viele gesunde Jahre in Schaffenskraft, um uns zu begleiten und seinen Lesern noch manches spannende Buch – vor allem den dritten Band seiner monumentalen Trilogie – bieten zu können. Nor de Geseangt! Manfred Kravatzky

