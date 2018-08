14. August 2018 Druckansicht

Theologiestudium in Hermannstadt

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Über alles, was du siehst, denke nach.“ Nachdenken, Vertiefen, sich mit historischen und aktuellen Fragen auseinandersetzen sind wichtige Bestandteile des Theologiestudiums. Das vierjährige Studium der Evangelischen Theologie in deutscher Sprache an der Lucian Blaga Universität in Hermannstadt/Sibiu (Bachelorstudiengang, Abschluss: Lizenzprüfung) ermöglicht ­einen Einblick in Bibelwissenschaft, Kirchengeschichte, Glaubenslehre, ethische Fragestellungen oder Ökumene.

Das Erlernen der hebräischen, griechischen und lateinischen Sprache ermöglicht durch das Studium der Schriften in den Ursprachen ein vertieftes Nachdenken über Gott und die Welt. Aber auch die Praxis kommt nicht zu kurz. Für den Umgang mit Menschen in unterschiedlichen Situationen wird in Fächern wie Religionspädagogik, Diakonie oder Seelsorge das notwendige Know-how vermittelt.



Welche beruflichen Perspektiven ergeben sich nach dem Studium? Ein Dienst innerhalb der Evangelischen Kirche A.B. ist möglich, aber auch Alternativen im sozialen Bereich und sogar in der Marktwirtschaft kommen dank der sozialen und kommunikativen Kompetenzen sowie des Allgemeinwissens, die während der Studienzeit erworben werden, in Frage. Wer sich noch von der Schulbank, aber auch in späteren Lebensabschnitten für dieses spannende und vielseitige Studium interessiert, ist herzlich eingeladen vorbeizukommen (Bulevardul Victoriei 40, 550024 Hermannstadt/Sibiu), anzurufen unter (0269) 215358 oder sich via Internet über uns zu informieren: https://www.facebook.com/TheologieHermannstadt. Einladend im Grünen gelegen: das Gebäude des Theologie-Instituts in Hermannstadt. Foto: Stefan Bichler/EKR



Wir freuen uns über neugierige Interessentinnen und Interessenten aus dem In- und Ausland! Nach dem ersten Aufnahmeverfahren für das Studienjahr 2018/19 im Juli gibt es noch genügend Plätze. Die zweite Möglichkeit, sich einzuschreiben, ist vom 7.-15. September gegeben. Eine Liste der notwendigen Unterlagen kann unter: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/documente/Documente_Inscriere_Admitere.pdf abgerufen werden.Wir freuen uns über neugierige Interessentinnen und Interessenten aus dem In- und Ausland! Dr. Renate Klein, Leiterin des Studiengangs Evangelische Theologie

Studium für Siebenbürger Sachsen im Ausland leicht gemacht Allgemein gilt für das Studium in Rumänien: Es gibt seit einigen Jahren Sonderregelungen für die im Ausland lebenden ehemaligen rumänischen Staatsbürger, „români de pretutini și din diasporă ", das betrifft auch ehemalige Mitglieder der deutschen Minderheit, die ihre Zugehörigkeit zum rumänischen Kulturkreis nachweisen können. Sie müssen eine Erklärung darüber abgeben, und zwar eine „Declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română". Diese Bewerber können durch ein Stipendium gefördert werden, wenn der Studiengang bzw. die Fakultät eine solche Möglichkeit bietet. Die rumänische Staatsbürgerschaft ist dafür nicht erforderlich. Die Kontaktdaten für diese Zielgruppe der verschiedenen Fakultäten der Lucian Blaga Universität Hermannstadt sind auf der Internetseite https://admitere.ulbsibiu.ro/ro/oferta/locuri-speciale/ angegeben. Brunhilde Böhls

Schlagwörter: Hermannstadt, Theologie, Studium

