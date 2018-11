Themenabend in Köln: 100. Jahrestag der Entstehung „Groß-Rumäniens“

Der Deutsch-Rumänische Kulturkreis Köln lädt die Interessierten am Sonntag,16.00-19.00 Uhr, in die Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, 50678 Köln, ein zu einem Treffen mit dem Thema „Gedanken zum 100. Jahrestag der Entstehung ,Groß-Rumäniens‘ 1918-2018“.

Nach der „kleinen Vereinigung“ der Moldau und der Walachei 1859 und dem Unabhängigkeitskrieg 1877-78 war die „Große Vereinigung“ im Jahr 1918 der historische Prozess, infolgedessen alle von Rumänen bewohnten historischen Regionen sich innerhalb eines Staates – Rumänien – vereinigten. Der Zeitabstand zu jenen Ereignissen des Jahres 1918 gewährt unserem Rückblick ein Plus an Objektivität zu diesem historischen Prozess, der auch kritische Momente überwinden musste. Wir werden u. a. folgende Fragen angehen: Warum war ein Teil der rumänischen Elite nicht für die Entente, sondern für den Kriegseintritt als Verbündeten der Mittelmächte? „Wurden alle Punkte der Karlsburger Beschlüsse in die Praxis eingesetzt?“ „War Rumänien nach Dez. 1918 tatsächlich ein Nationalstaat?“ Die Erfahrung Rumäniens kann dazu beitragen, eine erwünschte Einheit in der Vielfalt, aber auch gewisse Konfliktsituationen im heutigen Europa zu verstehen. Im Anschluss: Diskussionsrunde. Eintritt: fünf Euro.