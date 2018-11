22. November 2018 Druckansicht

Themenabende über das Habsburgerreich 1918 in Wien und München

Unter dem Titel „Zwischen Trauer und Triumph. Der Untergang des Habsburgerreichs 1918 im Spiegel der Literatur“ findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Wien bzw. München ein Themenabend statt: am 26. November um 18.00 in der Hauptbücherei am Gürtel, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien, und am 27. November um 18.30 Uhr im Einstein Kultur, Einsteinstraße 42, 81675 München.

Pieter M. Judson, Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in Florenz, spricht über „Das stille Verschwinden eines Staates: Das Leben im Habsburg-Mitteleuropa, November 1918"; anschließend findet unter der Moderation von Dr. Peter Becher, Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins München, und Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ein Podiumsgespräch mit dem Referenten statt. Hinzu kommen in Wien Dr. Václav Petrbok, Mitarbeiter am Institut für tschechische Literatur der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Kurt-Krolop-Forschungsstelle für deutsch-böhmische Literatur an der Karlsuniversität Prag, und Dr. Daniela Strigl, Literaturkritikerin und Lehrbeauftragte am Institut für Germanistik der Universität Wien. Gesprächspartner in München sind Prof. Dr. Dr. Michael Rössner, Professor für Romanische Philologie an der Universität München, und Dr. Olivia Spiridon, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen. Nach einer Pause werden zum Abschluss Szenen aus dem Film „Radetzkymarsch" (Österreich/Deutschland/Frankreich, 1993) nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Roth gezeigt. Der Eintritt ist frei.

