Ausstellung über die deutsche Minderheit in Rumänien

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen zeigt in Zusammenarbeit mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus die Ausstellung „Die deutsche Minderheit in Rumänien – Geschichte und Gegenwart im vereinten Europa“. Zur Ausstellungseröffnung am Dienstag, dem 12. März, 19.00 Uhr, wird herzlich in das Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf eingeladen.

In die Ausstellung führen Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, und dessen Geschäftsführer Benjamin Józsa ein. Anschließend können Gespräche bei einem kleinen Imbiss geführt werden. Schäßburg an der Großen Kokel. Das einzigartige historische Zentrum wurde 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die Ausstellung kann vom 13. März bis 3. Mai im Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Gerhart-Hauptmann-Hauses während der Öffnungszeiten besucht werden. Diese sind Montag und Mittwoch 10.00-17.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10.00-19.00 Uhr und Freitag 10.00-14.00 Uhr. Auf Anfrage im Gerhart-Hauptmann-Haus ( www.g-h-h.de ) ist die Besichtigung auch am Samstag möglich. Sonn- und feiertags ist das Haus geschlossen.

