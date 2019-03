Filmvorführung und Gespräch in Berlin

Am Samstag, 30. März, 15.30 Uhr, wird im Bundesplatz-Kino, Bundesplatz 14, 10715 Berlin, der Dokumentarfilm „Zuwanderung nach Siebenbürgen. Erfolgsgeschichten“ von Florin Besoiu gezeigt; Eintritt: sechs Euro.

Bei den Dreharbeiten des Films „Zuwanderung nach Siebenbürgen. Erfolgsgeschichten“ entstandenes Foto: die Birthälmer Kirchenburg im Morgengrauen. © Florin Besoiu

Nach dem Massenexodus der Siebenbürger Sachsen in die Bundesrepublik Deutschland in den 90er Jahren sind viele ehemalige Dörfer der Angehörigen dieser deutschsprachigen Minderheit stark entvölkert. Ein großer Teil des materiellen Erbes dieser Volksgruppe steht heute, fast 30 Jahre nach der Wende, vor dem Zerfall. Viele Kirchenburgen und Häuser bangen um ihre Existenz.In den letzten Jahren, insbesondere nach dem EU-Beitritt Rumäniens, haben sich mehrere Personen aus dem deutschsprachigen Raum entschieden, sich in den ehemaligen Städten und Dörfern der Siebenbürger Sachsen niederzulassen, und leisten dort ihren Beitrag für die Weiterentwicklung der Region. Neben zurückgekehrten Siebenbürger Sachsen haben zahlreiche Deutsche, Österreicher oder Schweizer erfolgreiche Geschäfte in verschiedenen Bereichen auf die Beine gestellt.Pensionsbetreiber ziehen Touristen aus der ganzen Welt an, Schweizer Restaurateure retten die Orgeln aus der Region mit der größten Dichte von Kirchenorgeln in der Welt, ein Handwerker aus Deutschland beteiligt sich an der Renovierung von Kirchenburgen und Häusern, Prinz Charles unterstützt die Herstellung von traditionellen Ziegeln, Freiwillige revitalisieren für Touristen einen Teil der Schmalspurbahn zwischen Hermannstadt und Agnetheln.Nach der Filmvorführung, die im Rahmen der Dokumentarfilmreihe „7bürgen & 7bürger in 7 Filmen“ läuft, laden wir zu einem Gespräch mit dem Regisseur Florin Besoiu ein. Dr. Ingeborg Szöllösi, Südosteuropa-Referentin, Deutsches Kulturforum östliches Europa, moderiert.Wir empfehlen allen Interessierten, bereits im Vorfeld Kinokarten online oder telefonisch beim Bundesplatz-Kino zu reservieren und 20 Minuten vor Beginn der Vorstellung abzuholen.