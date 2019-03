Unterhaltsamer Siebenbürgen-Krimi

Hilde, Thekla und Wally reisen nach Siebenbürgen, um an der Beerdigung von Hildes Cousin Gustav teilzunehmen – und um die Umstände seines Todes zu untersuchen, die den drei Damen merkwürdig vorkommen. Dabei wirbeln sie die Dorfgemeinschaft von Kleingude gehörig durcheinander und kommen nicht nur dem allzu frühen Ableben Gustavs auf die Spur, sondern decken noch allerhand andere Geheimnisse auf und lernen zugleich so manches über Vergangenheit und Gegenwart Siebenbürgens.

Die Autorin Jutta Mehler legt mit „Mord mit Nusskrokant“ ihren sechsten Roman über die leicht verschrobenen niederbayerischen Hobbydetektivinnen Hilde, Thekla und Wally vor. Eine Schneeschuh-Touren-Woche in den Karpaten, die sie mit ihrem Mann und einer Freundin unternahm, inspirierte sie dazu, die drei in Siebenbürgen, genauer im Burzenland, ermitteln zu lassen. Dass Jutta Mehler selbst dort gewesen ist und intensiv recherchiert hat, belegen die vielen geographischen Details im Buch. Kleingude ist zwar ein fiktiver Ort, aber der Flughafen Henri Coandă in Bukarest kommt ebenso vor wie Kronstadt, die Törzburg, der Königstein und das Bärenreservat in Zernen (Zărneşti). Auch sonst hat die Autorin viel Lokalkolorit eingefangen; manches ist vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber es geht ja hier um Unterhaltungsliteratur, und unterhaltsam ist es, die drei Damen mit einem Faible für Süßes dabei zu begleiten, wie sie in Schäferhütten, illegalen Schnapsbrennereien und dem angeblichen Dracula-Schloss ermitteln. Knapp 270 vergnügliche Seiten lang verfolgt man sie dabei – und erst auf der letzten wird das Geheimnis um Gustavs Tod gelüftet.

dr