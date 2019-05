Temeswarer Schubert-Chor lädt zum 50. Jubiläum nach Waldkraiburg ein

Der Temeswarer Schubert-Chor feiert sein 50-jähriges Bestehen am 25. Mai im Haus der Kultur, Braunauer Straße 10, in Waldkraiburg. Alle Freunde und Ehemalige der Singgemeinschaft sind eingeladen, um 19.00 Uhr der Ausstellungseröffnung und dem anschließenden Jubiläumskonzert beizuwohnen.

In den Temeswarer Jahre des Schubert-Chors (1969-1988) und danach haben auch Siebenbürger Sachsen begeistert mitgesungen. Die meisten von ihnen studierten an den Temeswarer Hochschulen. An diese und an unsere Banater ehemaligen Sängerinnen und Sänger ergeht die herzliche Einladung, die letzten beiden Lieder des Konzertes mitzusingen: „Der Lindenbaum“ von Franz Schubert und „Mein Heimatland, Banaterland“ von Josef Linster, welche von Herbert Weiss, dem Gründungschorleiter des Schubert-Chors, dirigiert werden. Die Ehemaligen werden gebeten, am Tag des Konzertes um 17.00 Uhr an einer Probe im Haus der Kultur teilzunehmen.