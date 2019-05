BOMBAST DUO bietet Performance-Kunst beim Heimattag

Stellen Sie sich einen Baum vor: ein Stamm und zwei Äste. Der eine Ast ist gesund, kräftig und stark, der zweite dünner, schwächer. Wie könnten sie sich zueinander verhalten, und was sagt dieses Bild über Identität heute? Dies performativ und dialogisch durchzuspielen, machen sich Elena Zipser und Katarzyna Guzowska zur Aufgabe.

Das BOMBAST DUO mit Elena Zipser (links) und Katarzyna Guzowska

Elena Zipser studierte Freie Kunst in Madrid und Berlin. Für ihr Werk greift sie spielerisch auch auf ihre siebenbürgischen Wurzeln zurück. Katarzyna Guzowska aus Warschau nimmt sich der Sache aus anderem Blickwinkel und mit den Methoden der Performerin und Medienkünstlerin an. Im Zusammenspiel der beiden finden ihre jeweiligen Arbeitsweisen einen neuen Ausdruck.Auf Einladung der Kulturreferentin für Siebenbürgen Dr. Heinke Fabritius hat das BOMBAST DUO für den Heimattag 2019 in Dinkelsbühl eine Performance entwickelt, die ungewohnt und frisch nach der Rückbindung an die Wurzeln fragt. Der Beitrag unter dem Titel „Zweige verwurzeln“ ist amKirchhöflein 1, 1. Stock, zu erleben. Die Einführung hält Heinke Fabritius.