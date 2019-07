Pfarrer Michael Seiverth veröffentlicht Lebenserinnerungen

„Wenn’s hochkommt, so sind’s 80 Jahre. Ein halb-autobiografisches Buch“ – unter diesem Titel ist ein neues Buch des aus Siebenbürgen stammenden Pfarrers Michael Seiverth im Schiller Verlag Bonn-Hermannstadt erschienen.

Der Autor, geboren am 29. Dezember 1937 in Frauendorf, ein echtes „Siebenbürger Kind“, „tief verwurzelt und verbunden mit der siebenbürgisch-sächsischen Tradition der alten Heimat“, blickt zurück auf seinen Lebensweg bis zum 80. Geburtstag, berichtet über die Umstände nach dem Krieg ein deutsches Gymnasium zu besuchen, über sein Theologiestudium und Berufsleben als Pfarrer, zunächst unter kommunistischer Diktatur, dann in der freien westlichen Welt. Wie der Autor im Vorwort schreibt, „plaudert er aus seiner Lebensschule“.Das Buch ist nicht nur für die Gymnasial- und Studienzeit, die Gemeinden Taterloch, Henndorf, Retersdorf und Mortesdorf in Siebenbürger, und Bruck an der Leitha und Hainburg an der Donau in Österreich bestimmt, sondern für alle, die Interesse haben an dem Schicksal der deutschen Bevölkerung nach dem Krieg. Wie ein roter Faden durchzieht die Liebe und Verbundenheit zur alten Heimat Siebenbürgen das ganze Buch. Auch die beiden Pole Leben und Tod werden in biblischer Sicht beleuchtet und möchten eine Hilfe sein für die eigene Aufarbeitung dieser Problematik.

Hanne Mertl